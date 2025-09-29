Trump conclama Hamas a aceitar termos da proposta de paz para Gaza

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que está na hora de o grupo militante palestino Hamas aceitar a proposta de paz de 20 pontos que ele acordou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, sobre o futuro de Gaza.

"Ainda não terminamos", disse Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca. "Temos que conquistar o Hamas, mas acho que eles farão isso. Portanto, agora é hora de o Hamas aceitar os termos do plano que apresentamos hoje."

(Reportagem de Trevor Hunnicutt e Gram Slattery)