Trump anuncia taxa de 100% sobre filmes feitos fora dos Estados Unidos

Presidente dos EUA, Donald Trump, assina ordem executiva no salão oval da Casa Branca, em Washington Imagem: Ken Cedeno/Reuters

São Paulo

29/09/2025 11h06

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira, 29, que pretende aplicar tarifas adicionais sobre móveis produzidos fora do país e impor uma taxa de 100% a filmes estrangeiros. As medidas, segundo ele, têm como objetivo reverter a perda de competitividade de setores que já foram tradicionais da economia norte-americana.

No caso do setor moveleiro, Trump afirmou que a Carolina do Norte, historicamente um polo do segmento, "perdeu completamente" sua indústria para a China e outros países.

Para enfrentar essa situação, em publicações na Truth Social, ele prometeu tarifas "substanciais" contra qualquer nação que exporte móveis em vez de produzi-los dentro dos EUA, e deve divulgar mais detalhes em breve.

O republicano também apontou a indústria cinematográfica como alvo. Segundo ele, o negócio de filmes "foi roubado" por outros países, em um processo que comparou a "tirar doce de criança".

Trump responsabilizou ainda o governador da Califórnia, o democrata Gavin Newsom, a quem chamou de fraco e incompetente - sem mencionar seu nome - por não proteger o setor em um Estado que historicamente concentra a maior parte da produção de Hollywood.

Ao justificar a imposição da tarifa de 100% sobre filmes feitos no exterior, o presidente disse que pretende resolver um "problema de longa data e sem fim" enfrentado pela indústria norte-americana.

