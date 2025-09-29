Trump anuncia tarifa de 100% para filmes estrangeiros nos EUA - Presidente dos EUA diz que indústria cinematográfica americana foi "roubada" por estrangeiros. Tarifaço poderia trazer enormes prejuízos a Hollywood, que depende de cooperação internacional.O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta segunda-feira (29/09) a imposição de uma tarifa de 100% sobre todos os filmes produzidos no exterior enviados ao país.

"Vou impor uma tarifa de 100% sobre todo e qualquer filme feito fora dos Estados Unidos", disse Trump em postagem em sua rede social Truth Social.

A medida, que pode trazer enormes prejuízos ao modelo de negócios global de Hollywood, sinaliza a disposição de Trump em estender suas políticas comerciais protecionistas à indústria do entretenimento, aumentando as incertezas para os estúdios de cinema que dependem fortemente de coproduções internacionais e da receita de bilheteria no exterior.

"Nosso negócio de produção cinematográfica foi roubado dos Estados Unidos por outros países, assim como se rouba doces de uma criança", alegou.

Trump, porém, não deu um cronograma para as tarifas nem detalhou como elas seriam aplicadas – se apenas a filmes estrangeiros em plataformas de streaming, como o Netflix, ou apenas aos exibidos nos cinemas.

Ameaça à "segurança nacional"

Também não está claro qual autoridade legal Trump usaria para impor uma tarifa dessa magnitude sobre os filmes produzidos no exterior. Segundo especialistas, o custo dessa medida acabaria sendo repassado aos consumidores.

O presidente já havia sugerido a ideia de uma tarifa para filmes estrangeiros em maio, mas ofereceu poucos detalhes, deixando os executivos do setor de entretenimento incertos se ela se aplicaria a países específicos ou a todas as importações.

Na época, ele reclamou que a indústria cinematográfica dos EUA estava "morrendo muito rápido" devido a outros países que atraem cineastas e estúdios com incentivos generosos, descrevendo isso como uma ameaça à segurança nacional.

Após a postagem de Trump nesta segunda-feira, as ações dos estúdios cinematográficos Paramount Skydance e Warner Bros Discovery caíram 2,1% e 1,3%, respectivamente.

Executivos "perplexos"

Alguns executivos do setor afirmaram no início deste ano que estavam "perplexos" sobre a forma como uma tarifa cinematográfica poderia ser aplicada, visto que os filmes modernos costumam espalhar produção, financiamento, pós-produção e efeitos visuais por vários países.

Hollywood tem recorrido cada vez mais a centros de produção no exterior, como Canadá, Reino Unido e Austrália, onde incentivos fiscais atraem filmagens de alto orçamento para produções que variam de sucessos de bilheteria de super-heróis a dramas para plataformas de streaming.

Ao mesmo tempo, coproduções com estúdios estrangeiros se tornaram bastante comuns, principalmente na Ásia e na Europa, onde parceiros locais fornecem financiamento, acesso a mercados e redes de distribuição.

Executivos da indústria também alertam que uma tarifa ampla poderia afetar os milhares de trabalhadores americanos empregados em filmagens no exterior, desde artistas de efeitos visuais até equipes de produção, cujo trabalho é frequentemente coordenado entre vários países.

rc (Reuters, DPA)