Trio europeu "continuará a buscar canais diplomáticos" sobre Irã

29/09/2025 13h02

BERLIM (Reuters) - Alemanha, França e Reino Unido, trio de países europeus conhecido como E3, "continuarão a buscar canais diplomáticos e negociações", apesar da reimposição das sanções da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Irã, disseram os países em uma declaração conjunta divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Alemanha nesta segunda-feira.

"O restabelecimento das sanções da ONU não significa o fim da diplomacia", disse a declaração. "Pedimos ao Irã que se abstenha de qualquer ação de escalada e retome o cumprimento de suas obrigações legalmente obrigatórias em relação às salvaguardas."

(Por Friederike Heine)

