Tribunal francês abre novo julgamento sobre desastre aéreo do AF447, 16 anos depois

Por Tim Hepher

PARIS (Reuters) - Um tribunal de apelações francês iniciará um novo julgamento nesta segunda-feira da Air France e da Airbus, 16 anos depois que um avião mergulhou no Atlântico matando todas as 228 pessoas a bordo.

Um tribunal francês de primeira instância inocentou as duas empresas de homicídio culposo em 2023, após um histórico julgamento público sobre o desaparecimento do voo AF447 enquanto fazia a rota do Rio de Janeiro para Paris em 1º de junho de 2009.

Após uma busca de dois anos pelas caixas-pretas do A330, os investigadores franceses descobriram que os pilotos haviam lidado mal com a perda temporária de dados dos sensores de velocidade congelados e empurraram o jato para uma estol aerodinâmico, ou queda livre, sem responder a alertas.

Mas o julgamento, mais de uma década depois, também esclareceu as discussões entre a Air France e a Airbus sobre os problemas crescentes com os sensores, ou "sondas pitot", que geram leituras de velocidade.

Após nove semanas de provas, um juiz de Paris listou quatro atos de negligência por parte da Airbus e um por parte da Air France, mas concluiu que eles não eram suficientes, de acordo com a legislação penal francesa, para estabelecer uma ligação definitiva com a perda do jato durante uma tempestade à meia-noite.

Espera-se que o novo julgamento se estenda por dois meses de audiências, durante as quais os advogados das famílias das vítimas tentarão persuadir os juízes de apelação de que houve uma ligação direta entre a negligência identificada anteriormente e o acidente.

"É doloroso para as famílias reabrir tudo 16 anos depois, mas é essencial continuar e demonstrar que houve culpa criminal", disse Sebastien Busy, advogado de uma das principais associações de parentes das vítimas.

"Se você retirar um desses atos de negligência, então o acidente nunca teria acontecido", disse ele à Reuters.

Ambas as empresas negaram sistematicamente qualquer irregularidade criminal.

A multa máxima por homicídio culposo corporativo é de apenas 225.000 euros, mas os promotores acreditam que um novo julgamento ajudará a proporcionar um efeito catártico para as famílias, que protestaram contra o veredicto anterior.

O desastre do AF447 foi um dos mais amplamente debatidos na aviação e levou a uma série de mudanças técnicas e de treinamento.

Os promotores argumentaram que a Airbus reagiu muito lentamente ao número crescente de incidentes de velocidade e que a companhia aérea não fez o suficiente para garantir que os pilotos fossem treinados adequadamente.

O julgamento anterior expôs as amargas divisões entre duas das principais empresas da França sobre os papéis relativos do piloto e do sensor no pior desastre aéreo do país.

Espera-se que os presidentes-executivos da Airbus e da Air France, parte da franco-holandesa Air France-KLM, façam declarações durante a audiência de abertura nesta segunda-feira.

(Reportagem de Tim Hepher)