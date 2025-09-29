TotalEnergies planeja vender todas as participações em energia renovável, exceto nos EUA, Brasil e Europa

PARIS (Reuters) - A TotalEnergies planeja se desfazer de todas as participações em energia renovável, exceto aquelas nos Estados Unidos, Brasil e Europa, disse o presidente de gás, energias renováveis e energia, Stephane Michel, nesta segunda-feira.

Atualmente, 25% do portfólio operacional de energia renovável da petroleira francesa vem de sua participação nos ativos eólicos e solares da Adani.

(Reportagem de America Hernandez)