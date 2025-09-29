Topo

Notícias

TotalEnergies planeja vender todas as participações em energia renovável, exceto nos EUA, Brasil e Europa

29/09/2025 12h01

PARIS (Reuters) - A TotalEnergies planeja se desfazer de todas as participações em energia renovável, exceto aquelas nos Estados Unidos, Brasil e Europa, disse o presidente de gás, energias renováveis e energia, Stephane Michel, nesta segunda-feira.

Atualmente, 25% do portfólio operacional de energia renovável da petroleira francesa vem de sua participação nos ativos eólicos e solares da Adani.

(Reportagem de America Hernandez)

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

'Quando eu for falar com Trump, vou levar Janja', brinca Lula

Trump se diz 'muito confiante' em um acordo sobre Gaza ao receber Netanyahu

'Predators': documentário sobre reality show explica a obsessão por Jeffrey Epstein

Para Bruce Springsteen, o sonho americano não é 'censura e ódio'

Trump se declara 'muito confiante' sobre o sucesso das negociações em Gaza ao receber Netanyahu

Lula diz que vai levar Janja em conversa com Trump; ela faz sinal que não

Sheinbaum cumpre um ano no poder do México com alta popularidade

Trump recebe Netanyahu para negociar plano de paz para Gaza (AFP)

Sinner vence Marozsán e vai à semifinal do ATP 500 de Pequim

Motorista de ônibus mata passageiro após briga por não parar no ponto em SP

Fachin toma posse como presidente do STF; veja a composição da Corte