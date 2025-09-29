Topo

TCU abre investigação contra deputado do PL por empregar sogra na Câmara

O deputado federal Júnior Lourenço (PL-MA) está sendo investigado pelo TCU por empregar a própria sogra em gabinete - Divulgação/Câmara dos Deputados
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 17h25Atualizada em 29/09/2025 17h25

O TCU (Tribunal de Contas da União) abriu investigação contra o deputado federal Júnior Lourenço (PL-MA) por empregar a própria sogra em seu gabinete na Câmara dos Deputados. A informação foi revelada pelo Metrópoles e confirmada pelo UOL.

O que aconteceu

Maria Jackeline Jesus Gonçalves Trovão trabalha como secretária parlamentar do deputado, segundo a Câmara dos Deputados. Ela começou no gabinete do deputado em maio de 2022.

Desde então, a Câmara já desembolsou R$ 120 mil para pagar os salários dela, afirma o TCU. Atualmente, a remuneração líquida de Maria é de R$ 1.628,86, com auxílios de R$ 1.784,42.

Inicialmente, em maio de 2022, ela recebia R$ 1.227,03 de salário líquido e R$ 982,29 em auxílios. Em dezembro de 2023, a remuneração foi para R$ 1.301,19, com auxílios de R$ 1.331,59, e depois os valores subiram para os atuais.

TCU apura "indícios de prática de nepotismo" no gabinete de Lourenço. "Em possível violação aos princípios constitucionais e à Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, posto o deputado federal empregar a própria sogra em seu gabinete na Câmara dos Deputados."

O UOL procurou o deputado para comentar a abertura de investigação. O espaço segue aberto para manifestação.

É nepotismo?

O STF estabeleceu que é proibida a nomeação de familiares até o terceiro grau, por violação ao princípio da moralidade. Sogros são parentes por afinidade (e não sanguíneos) e também entram na norma, que vale para posições administrativas, como funções comissionadas.

Estão livres da regra os cargos de natureza política. Ou seja, parentes podem ser nomeados como secretários municipais e estaduais desde que tenham formação adequada para a posição. Não pode haver um "desvio de finalidade da nomeação".

Súmula Vinculante do STF proíbe a nomeação de parentes para cargos de:

  • Comissão: cargos de livre nomeação e exoneração;
  • Confiança: cargos que exigem confiança especial da autoridade nomeante;
  • Função gratificada: gratificação paga pelo exercício de uma função específica.

As exceções ocorrem nos seguintes casos:

  • Cargos políticos: a proibição de nepotismo não se aplica a cargos políticos, como ministros, secretários e outros cargos de primeiro escalão. A justificativa é que esses cargos exigem uma relação de confiança entre o nomeado e a autoridade nomeante.
  • Nepotismo cruzado: o STF também veda o nepotismo cruzado, que ocorre quando duas autoridades nomeiam parentes uma da outra;
  • Nomeações anteriores à Súmula: A Súmula Vinculante nº 13 não retroage para anular nomeações anteriores à sua edição, em 2008, salvo se comprovada fraude ou má-fé;
  • Casos específicos: o Supremo analisa casos específicos para verificar se configuram nepotismo, levando em consideração as peculiaridades de cada situação.

