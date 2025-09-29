Tarcísio visita Bolsonaro para conversar sobre proposta para 2026

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou por volta das 13h40 ao condomínio Solar de Brasília, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre prisão domiciliar. Segundo apurou o UOL, o governador dirá a Bolsonaro que tentará a reeleição em 2026.

O que aconteceu

Governador evitou protesto e imprensa na porta. Tarcísio chegou por outra entrada e evitou manifestantes de um coletivo de Belo Horizonte que protestava na porta, onde jornalistas também o esperavam.

Tarcísio deve defender sair do leque de opções para suceder Bolsonaro em 2026. A decisão não é nova. Segundo interlocutores, o governador tem dito nos bastidores que não trabalha com a hipótese de concorrer ao Planalto por "uma série de razões".

Uma delas seria a vontade de deixar um legado à frente do estado de São Paulo. Ficar quatro anos no governo é considerado tempo insuficiente para elaborar e colocar políticas públicas em prática. Também não haveria tempo hábil para projetar, licitar e construir obras. Estas entregas são vistas como as marcas que renderão dividendos durante anos.

Outro motivo é o risco político. Governadores que pularam etapas na carreira têm fracassado. Os interlocutores citaram João Doria como exemplo a não ser seguido. O resultado da pressa foi ir direto e sem escalas de um dos cargos mais importantes da política nacional para a aposentadoria.

Recado de Tarcísio não convence o meio político. O centrão ressalta que muita coisa vai acontecer até o final do ano e mudanças consideráveis podem vir. Uma ala acredita que o governador está despistando para evitar se tornar alvo de Lula e do PT.

29.set.2025 - Coletivo Alvorada, de Belo Horizonte, faz protesto contra Tarcísio de Freitas na entrada do condomínio de Jair Bolsonaro, onde o governador visita o ex-presidente Imagem: Amanda Freitas/UOL

Discurso de reeleição diverge de movimentações recentes. O governador foi presença constante em Brasília, onde participou de eventos da direita e de jantares. Agenda incluiu articulações para o andamento do projeto da anistia.

Sem previsão de negociações sobre anistia nesta vinda à capital federal. Não há na agenda de Tarcísio desta vez encontros para negociar o perdão aos presos pelo 8 de Janeiro.

Visitas foram autorizadas por Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos no Supremo contra Bolsonaro, liberou o pedido de aliados para visitá-lo. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado e aguarda conclusão do julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal).

Na semana passada, o ex-presidente recebeu dois aliados. Estiveram com ele o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ). Ao deixar o condomínio, o deputado insistiu que continuará articulando pela anistia.

Mas tendência é baixar a guarda. O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto, disse ao UOL que tratará com Valdemar Costa Neto sobre uma redução de pena com a condição de que a pena seja cumprida em prisão domiciliar.

Proposta seguirá em discussão e não será votada nesta semana. Ainda segundo o deputado, além da reunião com Valdemar, ele levará a proposta nesta semana aos partidos da base do governo.