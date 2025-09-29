Topo

Notícias

Tarcísio visita Bolsonaro em prisão domiciliar com tensão sobre candidatura

Brasília

29/09/2025 14h32

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visitou nesta segunda-feira, 29, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar em Brasília. O encontro também contou com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) .

Tarcísio foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a comparecer na casa de Bolsonaro. Esta foi a primeira vez que o governador paulista o visitou após a condenação do ex-presidente. Em agosto, Tarcísio ele esteve na casa do aliado logo após o decreto de prisão domiciliar.

A presença na casa do seu padrinho político ocorreu em meio ao cenário de pressões em diversas frentes para definição da sua candidatura ao Palácio do Planalto em 2026.

Com Bolsonaro definitivamente fora do páreo após a condenação por tentativa de golpe de Estado, Tarcísio tem sido apontado e cobrado por agentes do centrão, da direita tradicional e do mercado financeiro a se firmar com candidato presidencial.

O governador paulista, contudo, tem dito que não será candidato à Presidência e que pretende disputar a reeleição no ano que vem.

Antes de chegar à casa de Bolsonaro por volta das 13h40 desta segunda-feira, 29, militantes das organizações de esquerda Movimenta DF e Coletivo Alvorada esticaram uma faixa em frente condomínio do ex-presidente com os dizeres: "E aí Tarcísio, já desistiu da Presidência?".

Além dos cartazes, o grupo de seis pessoas entoou gritos de "Tarcísio, apoiador de bandido. Sem anistia para Bolsonaro e golpistas".

As pressões da direita recaem sobre Tarcísio porque ele é o candidato melhor colocado para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026, por mais que as principais pesquisas publicadas até o momento mostrem que o petista deve sair vitorioso.

Outro assunto que deve permear o encontro é a dificuldade do campo bolsonarista em pautar o projeto de lei de anistia aos condenados por envolvimento em atos golpistas. A proposta defendida pela extrema-direita, de um perdão amplo, geral e irrestrito, tem amealhado resistências.

O mais novo texto em discussão prevê redução de penas em vez de perdão, mas também encontra resistências, sobretudo após as recentes manifestações de massas convocadas pelas esquerda contra este projeto e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Casa Branca afirma que Netanyahu prometeu ao Catar que não voltará a atacar seu território

Casa Branca diz que Catar e Israel trabalharão com EUA para resolverem "ofensas mútuas"

Quais são as vias com mais registros de acidentes em São Paulo? Veja ranking

Alckmin diz que Lula é 'candidato natural' à Presidência em 2026 e 'tem o que mostrar'

Moraes autoriza preso do 8 de Janeiro a deixar prisão para enterro da mãe

Aquecimento global é real e severo, ao contrário do que afirma Donald Trump

Coreia do Norte diz à ONU que nunca desistirá de programa nuclear

Intoxicação por metanol: Grande SP tem 3ª morte suspeita, diz prefeitura

Dallagnol se machucou após cair de bicicleta em 2023; ele não foi agredido

Trump anuncia tarifa de 100% para filmes estrangeiros nos EUA

Unesco lança museu virtual de objetos culturais roubados