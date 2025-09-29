Josias: 'Incomodado, Tarcísio visita Bolsonaro preso para testar terreno'

O governador Tarcísio de Freitas busca entender se terá ou não o apoio de Jair Bolsonaro para a eleição presidencial de 2026, avalia Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL.

O colunista destaca que Tarcísio, apesar de negar publicamente planos para a Presidência, tornou-se o principal nome da direita após discursos mais radicais e defesa da anistia, mas enfrenta resistência tanto do próprio Bolsonaro quanto de aliados próximos ao ex-presidente.

Se o Tarcísio de Freitas fosse hoje à prisão domiciliar do Bolsonaro e ouvisse do Bolsonaro, 'olha, vou apoiá-lo, você é o meu candidato em 2026, vamos estruturar esse projeto', ele sairia de lá candidato. Então, ele está testando o terreno e o Tarcísio está, de fato, incomodado com o fato de que ele assumiu, ele virou um Bolsonaro B. Ele incorporou, na última aparição que ele fez ali na Avenida Paulista, incorporou todo o discurso radical do Bolsonaro. Ele incorporou todo o discurso do Bolsonaro, defendeu a anistia de novo e, a despeito disso, ele passou a apanhar dois dos aliados do Lula, do próprio Lula, dos seus aliados da esquerda, e continua apanhando do bolsonarismo. E ele está incomodadíssimo com a movimentação do Eduardo Bolsonaro.

O Eduardo Bolsonaro se apresenta como um contraponto a esse sonho do Tarcísio, e o sonho existe, de chegar ao Palácio do Planalto. Então, num instante em que a atenuação do drama carcerário do Bolsonaro está condicionada à capacidade de articulação legislativa do sistêmico centrão, o Eduardo Bolsonaro se apresenta como uma cínica alternativa presidencial anti-sistema. Então, se você leva esse cinismo às fronteiras do paroxismo, O Eduardo Bolsonaro dá de ombros para o fato de que o mandato dele está a prêmio na Câmara, se não for cassado pela condição de traidor da pátria, ele vai ter o mandato passado na lâmina por excesso de faltas. Aí o Tarcísio olha isso e fala, 'bom, não tem a menor condição de ser candidato a coisa nenhuma, talvez não possa concorrer nem a uma vaga de deputado novamente'. Aí se apresenta como candidato à presidência e fica fustigando todos os que ousam insinuar interesse pela vaga de presidente da República, aí ele fica desalentado. Então, é nesse contexto que a criatura vai encontrar o criador.

O colunista também comenta o simbolismo do local do encontro e o dilema vivido por Tarcísio diante da indecisão de Bolsonaro sobre transferir seu apoio.

Aliás, é muito emblemático o nome do condomínio, chama-se Solar de Brasília, o condomínio onde o Bolsonaro vive o seu crepúsculo, Solar de Brasília. Então, vai lá o Tarcísio, no Solar de Brasília, para ver se o sol vai brilhar para ele, em relação ao apoio do Bolsonaro, ou se vai ficar nessa lenga-lenga. Então ele já percebeu que o Bolsonaro não está muito a fim também de apoiá-lo. E não só o Tarcísio já percebeu, Ciro Nogueira andou fazendo postagens no final de semana dizendo, 'olha, ultrapassa as fronteiras do bom senso, essa divisão da direita'. E aí ele subdivide a direita em direita, centro-direita, extrema direita e diz 'ou a gente se une ou vamos acabar elegendo Lula de novo' e é de fato esse o contexto que está se apresentando.

Então nos bastidores o Tarcísio de fato tem dito tem se declarado inconformado com os ataques que recebe de gente como o Eduardo Bolsonaro e meio conformado com essa relutância do próprio Bolsonaro em lhe transferir o legado de votos da outra direita. Ele passou a repetir em voz alta fez isso na semana passada um par de vezes, ele repetiu sobre refletores algo que ele vem dizendo, vem sussurrando no escurinho, que a essa altura está mais propenso a disputar em 2026, não mais o Palácio do Planalto, mas a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. Mas, obviamente, isso está condicionado ao comportamento do Bolsonaro.

Dependendo da forma como o Bolsonaro se comportar, pode ser que o Tarcísio, de fato, pragmaticamente, se volte mais para São Paulo. Josias de Souza

