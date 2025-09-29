Daniela Lima: Tarcísio precisa cumprir roteiro pela bênção do clã Bolsonaro

A candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas só se viabiliza com o apoio explícito de Jair Bolsonaro e de sua família, avaliou a colunista Daniela Lima no UOL News - 2ª edição, do Canal UOL.

Segundo Daniela, sem esse endosso, a direita tende a se dividir, reduzindo as chances de enfrentar Lula em 2026. Nos bastidores, cresce a pressão para que Bolsonaro anuncie logo seu sucessor e unifique o campo conservador.

Tarcísio está cumprindo o roteiro que ele precisa. Ele não tem como ser candidato à presidência sem ter o apoio do Bolsonaro e da família. Sem isso, não dá. A direita iria fragmentada e ele tomaria pancada dos dois lados, tanto do candidato do governo, que nesse momento é Lula, como o da direita, da família Bolsonaro.

Por quê? Eduardo Bolsonaro está ensaiando um voo solo. Para uma costura para dar certo e funcionar, é preciso trazer o apoio integral do ex-presidente. Sem isso, não tem como lançar a candidatura com sucesso, porque a direita já teve dificuldade e perdeu para Lula com Bolsonaro no governo. Na oposição e fragmentada, seria ainda mais difícil. Daniela Lima, colunista do UOL

Daniela explica que Tarcísio intensificou gestos em direção ao bolsonarismo radical, inclusive visitando Bolsonaro em prisão domiciliar e mudando o tom em relação a Alexandre de Moraes.

Tarcísio fez acenos ao bolsonarismo mais radical. Foi à avenida Paulista, atacou o ministro Alexandre de Moraes de uma maneira como nunca havia feito antes, a ponto de os dois, que tinham uma relação cordial, não estarem mais conversando.

Depois, Tarcísio se recolheu e agora volta à cena fazendo gestos, indo até a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo solidário, dizendo que vai ficar candidato à reeleição em São Paulo, tirando o carro dele da frente. Daniela Lima, colunista do UOL

A colunista destaca que o núcleo bolsonarista trabalha em duas frentes: defender anistia para Bolsonaro e tentar reverter sua inelegibilidade.

A direita dolsonarista trabalha não só com a tese de que é preciso anistia e de que eleição sem Bolsonaro não vale. Estão querendo trabalhar nas duas frentes, tanto na anistia criminal, da condenação sofrida no Supremo Tribunal Federal, quanto para reverter a ineligibilidade declarada já pelo Tribunal Superior Eleitoral e renovada se for mantida a condenação pelo STF. Daniela Lima, colunista do UOL

Para Daniela, só ao seguir esse roteiro de exaltação ao ex-presidente Tarcísio pode sonhar com o 'aceno de bênção' da família Bolsonaro.

Tarcísio precisa contemplar e fazer esse roteiro de exaltação ao Bolsonaro e de fortalecimento do discurso que a família Bolsonaro tem colocado nesse momento, para poder ter condições de lá na frente ser o nome abençoado pela família. Daniela Lima, colunista do UOL

