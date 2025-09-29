Tarcísio dirá a Bolsonaro que tentará reeleição; Ratinho Jr é bola da vez

Tarcísio de Freitas (Republicanos) visita o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) hoje levando um recado: vai tentar a reeleição ao governo de São Paulo. O aviso coloca o governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), como bola da vez na candidatura da direita à Presidência.

O que aconteceu

Quando estiver olho no olho com Bolsonaro, Tarcísio falará o que tem dito em entrevistas. Não trabalha com a hipótese de concorrer ao Planalto por uma série de razões. A decisão não é nova, de acordo com interlocutores que conversaram com o UOL.

Aliados afirmam que, em conversas com imprensa e nos bastidores da política, Tarcísio sempre repetiu que tentará a reeleição. Os interlocutores acrescentam que o governador de São Paulo está buscando se afastar das discussões sobre a sucessão presidencial.

A primeira razão para continuar no cargo seria a intenção de deixar um legado. Ficar quatro anos no governo é considerado tempo insuficiente para elaborar e colocar políticas públicas em prática. Também não haveria tempo hábil para projetar, licitar e construir obras. Estas entregas são vistas como as marcas que renderão dividendos durante anos.

Outro motivo é o risco político. Governadores que pularam etapas na carreira têm fracassado. Os interlocutores citaram João Doria como exemplo a não ser seguido. O resultado da pressa foi ir direto e sem escalas de um dos cargos mais importantes da política nacional para a aposentadoria.

A resistência do bolsonarismo radical a Tarcísio é omitida por aliados. Discursos sem criticar Alexandre de Moraes e passagens pelas gestões Michel Temer (MDB) e Dilma Rousseff (PT) são motivos de desconfiança da ala extremista em relação ao governador.

Eduardo Bolsonaro dá voz a este grupo ideológico. O deputado federal não poupa Tarcísio de críticas em redes sociais. A divulgação de conversas pelo WhatsApp entre o parlamentar e o pai revelou que no privado o tom é ainda mais ácido.

O recado de Tarcísio a Bolsonaro sobre tentar a reeleição não convence o meio político como um todo. O centrão ressalta que muita coisa vai acontecer até o final do ano e mudanças consideráveis podem vir. Uma ala acredita que o governador está despistando para evitar se tornar alvo de Lula e do PT.

Bolsonaro elogiou Ratinho Jr pouco antes de ser proibido de dar entrevistas Imagem: Pedro Ladeira - 14.set.2025/Folhapress

Diferença de discurso e prática

O discurso de reeleição diverge de movimentações recentes de Tarcísio. O governador foi presença constante em Brasília por semanas a fio. Nestas visitas, participou de eventos da direita e de jantares com presidentes de partidos que poderiam ser seus aliados na corrida presidencial.

A agenda na capital federal incluiu negociações pela anistia. Tarcísio se tornou o principal embaixador do perdão aos presos do 8 de Janeiro. Ele fez até reunião com seu colega de partido Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara e quem decide se coloca ou não a proposta em votação.

O governador também deu uma guinada nos discursos. Sempre comedido, partiu para cima do STF (Supremo Tribunal Federal) e pediu "fora Moraes" de cima do carro de som no ato de 7 de Setembro. Em outra parte da fala, foi duro com o ministro do Supremo: "Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes".

Este conjunto de atitudes foi visto como movimento para ser candidato à Presidência. A motivação desta mudança de comportamento seria agradar a ala ideológica do bolsonarismo e convencer o ex-presidente a bater o martelo e nomear Tarcísio como seu herdeiro político.

Ratinho Jr tem agenda de pré-candidato a presidente e viaja bastante pelo país Imagem: Divulgação

Ratinho Jr desponta

Enquanto Tarcísio sugere tirar o time de campo, Ratinho Jr avança. O governador do Paraná tem agenda de pré-candidato que inclui viagens pelo país e costuras políticas para viabilizar seu nome.

Ele vai com frequência a São Paulo conversar com o setor econômico. Os encontros têm a participação de grandes empresários e do alto escalão do mercado financeiro.

Jantares são organizados por Gilberto Kassab. Presidente do PSD, partido de Ratinho Jr, ele também tem feito articulações para angariar apoio de partidos. O projeto da anistia ganhou fôlego na mesma época em que o PSD concordou em avalizar a proposta.

Ratinho Jr ainda participa de eventos de aliados. Indicado pelo PSD para concorrer ao governo de Santa Catarina, João Rodrigues recebeu o governador do Paraná duas vezes neste ano. Neste mês, a dupla esteve com milhares de militantes fazendo discurso de chefe de Estado em Florianópolis.

João Rodrigues adianta o que deve ser a agenda de Ratinho Jr numa eventual corrida presidencial. Ele declarou que o governador do Paraná é associado imediatamente à agenda da direita conservadora. O diferencial seria a promessa de superar a polarização Lula x Bolsonaro para focar nos problemas do pais. A juventude de Ratinho Jr ajudaria a embalar esse discurso de novo momento político.

O alinhamento com o agronegócio também é lembrado. João Rodrigues recebeu Bolsonaro no oeste catarinense antes da campanha de 2018. Esta interlocução ajudou o ex-presidente a conquistar o setor. Ele diz que a tarefa é mais fácil com Ratinho Jr porque já se trata de uma família com propriedades rurais.

Kassab tem feito jantares em sua casa para arregimentar apoio a Ratinho Jr Imagem: Raul Luciano - 9.jul.2025/Ato Press/Estadão Conteúdo

Os evangélicos têm uma simpatia gratuita por Ratinho Jr. A afirmação é do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). Ele ressalta que "a boa vontade natural" está baseada nos tempos do apresentador Ratinho na Record. O pai do governador é lembrado pelos bispos como sujeito bonachão e um "homem de família".

Mas há resistências a Ratinho Jr. O deputado Luiz Lima (Novo-RJ) pondera que ele é bem avaliado em um estado muito homogêneo e com tradição de direita. O parlamentar avalia que a popularidade de Tarcísio e Romeu Zema (Novo) tem mais valor porque ocorre em locais plurais.

A leitura é que Ratinho Jr foi menos testado. A escolha do governador do Paraná significaria a colocar como líder da chapa da direita um político que não participou de embates com a ala mais radical da esquerda e nunca dialogou com eleitores menos conservadores que os paranaenses.

Os parlamentares do PL que conversaram com o UOL ressaltam que a opinião decisiva é a de Bolsonaro. Eles têm boa impressão de Ratinho Jr e lembram que o escolhido como herdeiro pelo ex-presidente deve levar o campo todo do bolsonarismo, chegando ao segundo turno para tentar derrubar Lula.

O indulto a Bolsonaro é considerado certo. Senadores e deputados do PL não enxergam alguém recebendo o apoio do ex-presidente sem estar comprometido a anular as condenações do STF. Eles lembram que Bolsonaro falou de Ratinho Jr pouco antes de ser proibido de dar declarações. Os parlamentares ressaltam que não há coincidência na política.