STF tem 2 votos contra concessão de floresta em terras indígenas a empresas

Indígenas protestam em frente à estátua da Justiça no prédio do STF, em Brasília - Alan Marques/ Folhapress
Indígenas protestam em frente à estátua da Justiça no prédio do STF, em Brasília
Do UOL, em São Paulo

29/09/2025 11h23

O STF tem dois votos contrários à concessão para a iniciativa privada de florestas ocupadas por povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. A ação pede que a Suprema Corte declare, de forma expressa, que é proibido conceder esses territórios a empresas.

O que aconteceu

Dias Tofolli votou, no mérito, pela procedência do pedido ajuizado pelo PV (Partido Verde). Como o julgamento da ação está no início, os ministros que votaram podem mudar o voto, o relator pode pedir destaque e levar o julgamento ao plenário físico ou ainda os magistrados pedirem vistas e interromperem a votação.

Edson Fachin, que assume hoje a presidência do STF, votou acompanhando Tofolli. Nove ministros precisam se manifestar no plenário virtual. A data prevista para o fim do julgamento é sexta-feira (3).

Ação do PV contesta uma lei federal que altera a Lei de Gestão de Florestas Públicas. O questionamento se concentra em artigos da lei que tratam do Plano Plurianual de Outorga Florestal, documento que lista florestas públicas que poderão ser submetidas a concessão para a iniciativa privada. Segundo a ação, dispositivos deixaram de proibir de forma explícita que áreas ocupadas por povos indígenas e comunidades tradicionais fossem incluídas no plano de outorga florestal —e, assim, fossem concedidas.

Ausência de proibição cria brecha que permitiria a exploração econômica dessas áreas. Segundo o PV, o gargalo legal pode levar a uma interpretação de que é permitida a exploração de territórios que possuem proteção especial da Constituição Federal.

Ação quer garantir que a lei federal não seja interpretada para fragilizar direitos de determinados territórios. Além disso, a ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) quer garantir ainda o modo de vida de povos indígenas e comunicas tradicionais.

