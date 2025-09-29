Topo

Stellantis nomeia brasileiro João Laranjo para vice-presidência financeira

29/09/2025 07h57

Por Romolo Tosiani

A montadora franco-italiana Stellantis nomeou o brasileiro João Laranjo como seu vice-presidente financeiro, com efeito imediato, informou a empresa nesta segunda-feira. Laranjo vai suceder Doug Ostermann, que se demitiu por motivos pessoais, informou a empresa.

"Tendo trabalhado em estreita colaboração com João por 15 anos e testemunhado sua ascensão na hierarquia, sempre fiquei impressionado com sua excelente perspicácia financeira, mentalidade voltada para resultados e profundo entendimento das complexidades de nosso setor", disse o presidente-executivo da Stellantis, Antonio Filosa, que antes de presidir o grupo, comandou a operação sul-americana da Stellantis.

Em 2009, Laranjo ingressou na Fiat Chrysler Automobiles, que mais tarde se tornou parte da Stellantis, como  vice-presidente de contabilidade para a América Latina.

O executivo trabalhou com Filosa nas Américas do Norte e do Sul entre 2009 e 2023, e em 2017 foi nomeado vice-presidente financeiro da Stellantis para a América do Norte. Em 2024, Laranjo deixou a montadora e ingressou na fabricante de pneus Goodyear como vice-presidente de finanças nas Américas.

O executivo voltou à Stellantis em fevereiro como vice-presidente financeiro da Stellantis para a América do Norte.

