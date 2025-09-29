Topo

Stellantis nomeia brasileiro João Laranjo como diretor financeiro

A Stellantis anunciou nesta segunda-feira, 29, a nomeação do brasileiro João Laranjo como diretor financeiro, no lugar do americano Doug Ostermann, que deixou o cargo por motivos pessoais.

A montadora ítalo-americana informou que a mudança não altera o planejamento financeiro para o atual exercício.

Laranjo ingressou na Fiat Chrysler em 2009 e foi diretor financeiro para a América Latina do grupo, que daria origem à Stellantis em 2021, após a fusão com o grupo francês PSA.

O brasileiro ocupou o mesmo cargo na divisão da América do Norte em 2017, quando deixou a empresa para se juntar à Goodyear como vice-presidente de finanças. Laranjo retornou à Stellantis neste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

