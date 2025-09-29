Topo

SP já teve outros casos de bebidas contamidas com metanol; relembre

29/09/2025 18h16

Cachaça e cerveja contaminadas

Em 1999, a Bahia registrou 35 mortes em 10 cidades. Na ocasião, os óbitos aconteceram por ingestão de cachaça contaminada com etanol.

Outro caso relacionado à contaminação de bebidas foi o da cerveja da marca Belorizontina, da Backer, em Minas Gerais. Na ocasião, 29 pessoas foram intoxicadas por dietilenoglicol, substância tóxica usada na fabricação de bebidas que vazou de um dos tanques de produção. Elas desenvolveram uma síndrome que causou insuficiência renal aguda. Desse total, dez pessoas morreram e 19 apresentaram sequelas graves.

Sintomas e orientações

O Ministério da Justiça e Segurança Pública alerta que devem ser tratados como suspeita de adulteração sintomas como visão turva, dor de cabeça e náusea.

Caso os consumidores manifestem estes sintomas, a recomendação é procurar atendimento médico urgente e acionar o Disque-Intoxicação ou Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox) para as devidas orientações. 

