Topo

Notícias

S&P 500 e Nasdaq sobem enquanto investidores aguardam clareza sobre paralisação do governo

29/09/2025 11h50

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq avançavam nesta segunda-feira enquanto os investidores ignoravam comentários "hawkish" de uma autoridade do Federal Reserve e avaliavam o impacto de uma iminente paralisação do governo dos Estados Unidos.

Os movimentos ampliam os ganhos de sexta-feira, quando um dado de inflação em linha em linha com o esperado manteve vivas as expectativas de cortes na taxa de juros e impulsionou os três principais índices.

A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, uma das autoridades mais "hawkish" do Fed e que não vota sobre os juros este ano, disse que o banco central precisa manter uma política monetária restritiva para esfriar a inflação. Os operadores, no entanto, estão precificando uma chance de 91,4% de um corte de 25 pontos-base na próxima reunião do Fed.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,04%, para 46.228,17 pontos. O S&P 500 ganhava 0,38%, para 6.669,18 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subia 0,79%, a 22.662,67 pontos.

O setor de tecnologia do S&P 500 tinha alta de cerca de 1%. A Nvidia subia 2,8%, enquanto a Micron Technology avançava 4,9%.

As atenções agora estão voltadas para o impasse entre republicanos e democratas sobre financiamento, que levantou a perspectiva de uma paralisação a partir de quarta-feira, o primeiro dia do ano fiscal de 2026 do governo dos EUA.

Alguns analistas alertaram que uma paralisação poderia atrasar a divulgação de dados econômicos importantes, incluindo o relatório de emprego fora do setor agrícola na sexta-feira, e afetar as perspectivas dos mercados.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Irmão de Flávio Dino não é suspeito de envolvimento na fraude do INSS

Afeganistão registra apagão nacional de telecomunicações

Após incursões de drones em países bálticos, Ucrânia propõe escudo aéreo com aliados para conter ameaça russa

Rússia se retira do tratado europeu contra a tortura

Alcaraz vence Ruud e vai enfrentar Fritz na final do ATP 500 de Tóquio

Grupo religioso com 17 pessoas é resgatado após se perder em morro de Porto Alegre

Pentágono enviará 200 soldados da Guarda Nacional a Portland

Sindustrigo vê potencial para produção paulista nos próximos anos

Bebês em incubadoras na Cidade de Gaza correm risco com intensificação de ataque israelense, diz Unicef

Com deputado nos EUA, Moraes manda notificar Eduardo Bolsonaro por edital

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro; veja