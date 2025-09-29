S&P 500 e Nasdaq sobem enquanto investidores aguardam clareza sobre paralisação do governo

Por Niket Nishant e Sukriti Gupta

(Reuters) - Os índices S&P 500 e Nasdaq avançavam nesta segunda-feira enquanto os investidores ignoravam comentários "hawkish" de uma autoridade do Federal Reserve e avaliavam o impacto de uma iminente paralisação do governo dos Estados Unidos.

Os movimentos ampliam os ganhos de sexta-feira, quando um dado de inflação em linha em linha com o esperado manteve vivas as expectativas de cortes na taxa de juros e impulsionou os três principais índices.

A presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammack, uma das autoridades mais "hawkish" do Fed e que não vota sobre os juros este ano, disse que o banco central precisa manter uma política monetária restritiva para esfriar a inflação. Os operadores, no entanto, estão precificando uma chance de 91,4% de um corte de 25 pontos-base na próxima reunião do Fed.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,04%, para 46.228,17 pontos. O S&P 500 ganhava 0,38%, para 6.669,18 pontos, enquanto o Nasdaq Composite subia 0,79%, a 22.662,67 pontos.

O setor de tecnologia do S&P 500 tinha alta de cerca de 1%. A Nvidia subia 2,8%, enquanto a Micron Technology avançava 4,9%.

As atenções agora estão voltadas para o impasse entre republicanos e democratas sobre financiamento, que levantou a perspectiva de uma paralisação a partir de quarta-feira, o primeiro dia do ano fiscal de 2026 do governo dos EUA.

Alguns analistas alertaram que uma paralisação poderia atrasar a divulgação de dados econômicos importantes, incluindo o relatório de emprego fora do setor agrícola na sexta-feira, e afetar as perspectivas dos mercados.