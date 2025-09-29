Topo

Notícias

Soja/Imea: Mato Grosso semeou 5,97% da área prevista na safra 2025/26

29/09/2025 08h30

São Paulo, 29/09/2025 - A semeadura de soja da safra 2025/26 em Mato Grosso atingiu, até sexta-feira passada (26), 5,97% da área prevista, avanço de 5,42 pontos porcentuais em comparação com o 0,55% da área semeada até a sexta-feira anterior. A informação foi divulgada pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea).Em comparação com igual período da safra 2024/25, quando 0,53% da área havia sido plantada, os trabalhos estão adiantados em 5,44 pontos porcentuais. Já em relação à média dos últimos cinco anos, de 2,41%, há adianto de 3,56 pontos porcentuais.A região que conta com os trabalhos mais adiantados é a oeste, com 8,29% da área trabalhada, seguida pela região médio-norte, com 8,01%; noroeste, com 7,86%; norte, com 6,32%; centro-sul, com 5,63%; sudeste, com 4,16%, e nordeste, com 2,81%.

