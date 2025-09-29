Topo

Sobre batatas, TCU e meta fiscal

29/09/2025 11h07

Mesmo antes de o Brasil aprovar sua Lei de Responsabilidade Fiscal, em maio de 2000, as metas para o resultado primário (receitas menos despesas, sem contar os juros da dívida) já haviam sido adotadas.

À época, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso optou por esse regime, com a lógica do tripé macroeconômico, composto por: responsabilidade fiscal, taxa de câmbio flutuante e metas à inflação, sob Banco Central autônomo.

A ideia de fixar metas ao resultado primário derivava da constatação de que, desde a estabilização promovida pelo Plano Real, em 1994, as contas públicas ainda não haviam entrado em uma trajetória sustentável.

A inflação baixa, vale dizer, expôs todos os que nadavam desprevenidos no período de maré cheia. Sem a ajuda camarada da inflação às receitas públicas, o déficit apresentou-se por inteiro.

Naquele período, a dívida pública externa ainda era alta e o FMI (Fundo Monetário Internacional) tinha certa ingerência na definição de políticas públicas por aqui. Foi nesse contexto que o Ministério da Fazenda e o Fundo forjaram as metas de resultado primário, com vistas ao alcance das condições de sustentabilidade da dívida/PIB (Produto Interno Bruto) em horizonte conhecido de tempo.

Deu certo. De 1999 a 2009, pode-se dizer, o país fixou, anualmente, metas fiscais, e entregou os saldos superavitários prometidos. A dívida/PIB despencou, os juros caíram e o déficit nominal (aquele que inclui o fardo dos juros), chegou bem próximo da impressionante marca de 1% do PIB, bastante baixo para os padrões nacionais.

Ocorre que, nos idos de 2008 e 2009, as práticas da contabilidade criativa começaram a surgir e foram comendo pelas beiradas o arcabouço imaginado dez anos antes. A prática consistia em abater determinados gastos, e até renúncias fiscais, da meta estipulada. Era o mesmo que dizer que aqueles gastos não existiam, ao menos para fins de verificação da meta legal.

Mesmo assim, o sistema de metas de resultado primário sobreviveu. Em complemento a ele, surgiu o teto de gastos, em 2016, já sob o governo do presidente Michel Temer. O pecado, neste caso, foi o excesso de rigidez. A regra era boa, do ponto de vista da intenção e do propósito — controlar a despesa, principal vetor de preocupação nas contas fiscais. Contudo, tornou-se impraticável, rapidamente, mesmo depois de se aprovar uma ampla reforma da previdência em 2019.

Em 2023, aprovou-se, no lugar do teto, o Novo Arcabouço Fiscal. Mais uma tentativa, agora por lei complementar, para dar conta dos problemas fiscais estruturais do país. A vantagem dessa Lei Complementar nº 200 é, justamente, a combinação do que havia funcionado, mas corrigindo os problemas de excesso de rigidez.

Há uma meta fiscal, com banda superior e inferior, e um limite para o crescimento das despesas. Este último pauta-se pela variação real da receita multiplicada por 70%. Isto é, o gasto sempre deve crescer abaixo do ritmo de alta da receita.

No caso da meta fiscal, a ideia das bandas é positiva, mas está sendo distorcida. A meta de 2026, por exemplo, é um superávit primário de R$ 34,3 bilhões. A banda inferior é zero. O objetivo dessa espécie de lambuja legal é acomodar choques, eventos não previstos que possuam efeitos fiscais relevantes.

Em decisão recente, o TCU (Tribunal de Contas da União) determinou que a banda inferior não pode substituir o centro da meta. O governo tem de buscar o centro, que é a meta propriamente dita. A implicação é direta: para cumprir o que diz a corte de contas, o contingenciamento (congelamento de despesas não obrigatórias) precisaria ser robusto.

É possível que, para 2025, não haja tempo hábil para o processo se encerrar, após o governo recorrer da decisão. Mas, para 2026, prevalecendo a regra como manda o TCU (e ele está correto), o governo precisaria cortar mais de R$ 65 bilhões para entregar o superávit mencionado.

Trata-se de uma impossibilidade real. As despesas discricionárias (não obrigatórias, supostamente) estão tão baixas, que um corte dessa magnitude representaria implodir uma série de políticas públicas e gastos essenciais ao funcionamento da máquina pública. A meta terá de ser alterada, como venho dizendo há meses.

Para além das regras, que cada vez se tornam mais sofisticadas, o episódio revela que o governo não se preparou para produzir o superávit primário prometido. Tomou medidas corretas do lado da receita, como já cansei de explicar neste espaço. Mas negligenciou, de outro lado, a importante tarefa de conter o gasto obrigatório.

Nas iniciativas propostas ao Congresso, encontrou quase sempre ouvidos moucos. Pior, por meio de emendas parlamentares turbinadas, renúncias fiscais e congêneres, o Legislativo transformou o desafio de ajustar as contas públicas em uma espécie de missão impossível. Até agora, não aprovou o bom projeto do deputado José Guimarães para reduzir os gastos tributários.

É sintomático que a corte de contas precise dizer o óbvio: a meta fiscal não é a banda inferior. Esta é apenas um mecanismo inteligente para acomodar choques. Exemplos: o pagamento aos aposentados fraudados, o custo do programa Brasil Soberano e a ajuda ao Rio Grande do Sul. Tudo isso preciso ser excepcionado da meta, porque a banda foi usada como se centro da meta fosse.

Mas o mais grave não é isso. É, sim, a constatação de que as contas públicas contam com déficit público total ou nominal de quase 8% do PIB, dívida de quase 80% do PIB (crescente) e juros reais astronômicos. A saída é pela porta; é óbvia.

Mas a menor distância entre dois pontos nem sempre é um segmento de reta quando se trata de política. 2027 já começou e repetirá, em certo sentido, 2015. O vencedor não terá muitas batatas a amealhar, mas seu maior obstáculo está garantido: o desequilíbrio das contas.

