Topo

Notícias

Sarkozy condenado: devemos moralizar a política?

29/09/2025 10h52

O ex-presidente Nicolas Sarkozy se envolveu num enredo rocambolesco: corrupção, dinheiro sujo vindo da Líbia e até uma guerra vista como queima de arquivo. Sua condenação é justa. O risco é que casos assim alimentem o descrédito da política e o moralismo.

Thomás Zicman de Barros, analista político

Nicolas Sarkozy foi condenado ? e por organização criminosa. Não é o primeiro ex-presidente francês a ser sentenciado, mas é o primeiro a receber pena de prisão efetiva: cinco anos, parte deles em regime fechado. Ele se diz perseguido e pode apelar, mas a Justiça decidiu que, como reincidente, deve começar a cumprir a pena já. O caso, com elementos extraordinários, nos faz pensar para além da França, sobre o papel da moral e do moralismo na política.

Mas comecemos pela condenação de Sarkozy. O caso é rocambolesco, quase inacreditável. Se um roteirista apresentasse esse script a um produtor, seria rejeitado por falta de verossimilhança. Sarkozy, então ministro do Interior em 2005 e 2006 ? um ministro que se dizia implacável contra o crime, defensor de penas pesadas e crítico do "laxismo" judicial ? preparava sua candidatura presidencial. Para financiá-la, enviou seu chefe de gabinete e amigo próximo, Claude Guéant, a captar fundos irregulares. O que no Brasil chamaríamos de "caixa dois". Até aí, infelizmente, nada fora do comum.

A narrativa muda de tom quando vemos onde o colaborador de Sarkozy foi buscar o dinheiro: em Trípoli, capital da Líbia, e não com qualquer figura. Ele procurou Abdallah Senoussi, genro e braço direito do "Guia da Revolução": Muammar Kadafi. Não era apenas um genro qualquer. Senoussi era chefe dos serviços secretos militares e um dos responsáveis pelo atentado ao voo UTA 772, que ligava Brazzaville, na República do Congo, a Paris, com escala em N'Djamena, no Chade. Em dezembro de 1989, o avião explodiu em pleno ar, matando 170 pessoas ? entre elas, 54 franceses.

Recapitulando: o futuro presidente da França mandou buscar recursos para sua campanha junto a um regime excêntrico, marcado por ligações com terrorismo. Em troca, Sarkozy teria prometido favorecer a reabilitação da Líbia no concerto das nações.

Catorze anos de apurações

Catorze anos de apurações comprovaram que valores foram transferidos em malas, intermediadas pelo empresário franco-libanês Ziad Takieddine. O montante exato é incerto: Takieddine fala em cerca de € 5 milhões, e documentos líbios mencionam até € 50 milhões. Seja como for, foi um mau investimento para o coronel Kadhafi. Ainda não sabemos quando a relação azedou, mas é certo que Sarkozy esteve entre os líderes que, em 2011, conduziram os bombardeios da OTAN contra a Líbia durante a chamada "Primavera Árabe", ajudando a derrubar o regime e matar o chefe beduíno.

Não cabe aqui reconstituir cada detalhe do processo. Estas crônicas não buscam apenas narrar fatos, mas também propor análise. E a primeira chave para essa análise está na reação pública: para muitos cidadãos, a condenação de um ex-presidente reforça o descrédito da política. Myriam Revault-d'Allonnes ? minha orientadora à época do mestrado ? discutiu esse risco com grande lucidez em um livro que já traz no título a pergunta-chave: Devemos moralizar a política? (Doit-on moraliser la politique?, publicado pelas edições Bayard, 2002).

Revault-d'Allonnes defende que a corrupção deve ser combatida por uma Justiça independente, mas alerta para os riscos de transformar a política em uma cruzada moral ? o que, paradoxalmente, acabaria por corroê-la.

O moralismo anticorrupção abre espaço para o que ela chama de "despotismo moral", que destrói não a corrupção, mas a própria política enquanto espaço legítimo de disputa entre desejos.

Pânico moral

Não por acaso, a extrema direita sempre soube transformar o moralismo em pânico moral: um dispositivo que pinta os adversários como ladrões, parasitas ou obscenos e promete a ilusão de uma sociedade purificada pela virtude. No fundo, é disso que se trata quando alguns falam de "polarização".

Longe de ser simples disputa entre polos legítimos, ela é fruto da radicalização da extrema direita, que nega a pluralidade e transforma o adversário em inimigo infrequentável. O debate público deixa então de ser confronto entre perspectivas diferentes e passa a opor, de um lado, quem busca calar as demais vozes e, de outro, quem ainda luta por preservar uma sociedade aberta, plural e inclusiva.

No Brasil, a pauta da moralidade sempre teve peso e volta agora ao centro do debate. O cenário, no entanto, mudou: fragilizada por processos judiciais e alianças com redes corruptas, a extrema direita perdeu fôlego em seu próprio terreno, e o discurso anticorrupção passou a ser impulsionado também pela esquerda. Isso pode ser útil não apenas para expor privilégios e esquemas ilícitos, mas também para enfrentar a extrema direita em sua ofensiva contra a democracia.

O risco, porém, é reproduzir a gramática da pureza. O desafio é construir antagonismos claros contra os corruptos e contra a extrema direita ? inclusive recorrendo a estratégias "populistas" em seu sentido original, de mobilização do povo contra aqueles que o calam ? mas sem reduzir a política ao moralismo.

No fim, a trajetória de Sarkozy ? marcada pelo surreal caso de corrupção e pelo descrédito da política que reforçou ? é também um lembrete: quando a política se deixa capturar pelo moralismo, não é a corrupção que desaparece. É a própria democracia.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Moraes ordena notificação por edital a Eduardo Bolsonaro

Após 24 anos, filho lê carta deixada por comissária do 11 de Setembro; veja

Exportadores dos EUA reportam vendas de milho ao México e a locais não revelados

Rússia sai da convenção europeia contra a tortura

STF tem 2 votos contra concessão de floresta em terras indígenas a empresas

Motorista de ônibus mata passageiro na zona sul de São Paulo

Trump anuncia taxa de 100% sobre filmes feitos fora dos Estados Unidos

Mudanças climáticas e poluição ameaçam recursos da Europa, alerta UE

Governo britânico quer dificultar obtenção de permissão de residência permanente

Rússia lança campanha para recrutar 135 mil jovens

Casa Branca diz que acordo sobre Gaza está "muito próximo"