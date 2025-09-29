Topo

RWE se retira de projeto de hidrogênio verde de US$10 bi na Namíbia

29/09/2025 17h53

WINDHOEK (Reuters) - A empresa alemã de energia RWE disse nesta segunda-feira que se retirou do projeto de amônia verde Hyphen da Namíbia, estimado em US$10 bilhões, um golpe para as ambições do país africano de se tornar um importante centro de hidrogênio.

A retirada é o exemplo mais recente de empresas reconsiderando investimentos em uma tecnologia nascente cujo desenvolvimento é caro.

A RWE assinou um memorando de entendimento preliminar e não vinculativo com a Hyphen em 2022 para obter cerca de 300.000 toneladas por ano de amônia - um composto usado principalmente para fabricar fertilizantes - a partir de 2027.

A amônia é normalmente produzida usando gás natural, e a descarbonização desse processo exige a substituição do gás por hidrogênio extraído da água usando fontes de energia renováveis.

"Podemos confirmar que a RWE não está atualmente buscando nenhum outro projeto na Namíbia", disse a empresa em um comunicado, conforme a demanda por hidrogênio e derivados, como a amônia, está se desenvolvendo mais lentamente do que o esperado na Europa.

"Diante desse cenário, revisamos os projetos relevantes da RWE. Isso incluiu o projeto com a Hyphen na Namíbia."

O porta-voz da Hyphen, Ricardo Goagoseb, disse que a RWE assinou apenas "um memorando de entendimento para explorar o potencial de compra" e não fez nenhum acordo final.

(Reportagem de Nyasha Nyaungwa em Windhoek e Christoph Steitz em Frankfurt)

