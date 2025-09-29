Topo

Rússia se retira do tratado europeu contra a tortura

29/09/2025 11h56

O presidente russo, Vladimir Putin, assinou uma lei, nesta segunda-feira (29), para retirar a Rússia de uma convenção europeia contra a tortura, enquanto Moscou se desvincula dos órgãos ocidentais dos quais foi expulsa ou abandonou após sua ofensiva na Ucrânia. 

A Rússia foi expulsa em março de 2022 do Conselho da Europa, um organismo internacional que supervisiona os direitos humanos, mas tecnicamente permaneceu como parte de sua Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura. 

O acordo histórico visa fortalecer os direitos das pessoas privadas de liberdade e concede aos observadores o poder de visitar presídios e centros de detenção. 

Nesta segunda, Putin assinou uma lei que denuncia a convenção. 

As notas explicativas da lei, que foi previamente aprovada pelo Parlamento russo, acusam o Conselho da Europa de "discriminação" por se recusar a nomear um representante russo para os órgãos estatutários. 

No mês passado, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que a retirada da convenção não "prejudicaria" os cidadãos russos e que a Rússia "continua comprometida com suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos".

Mas dois relatores especiais da ONU disseram no início deste mês que a decisão de se retirar do tratado "suscita sinais de alerta sobre o que está acontecendo atrás das grades" nos presídios russos. 

A decisão foi tomada após órgãos de vigilância internacionais terem denunciado repetidamente supostas violações de direitos humanos por parte das autoridades russas durante sua ofensiva na Ucrânia. 

Na semana passada, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) afirmou que Moscou era responsável por "violações generalizadas e sistemáticas" do direito internacional no tratamento de prisioneiros de guerra ucranianos, incluindo "execuções arbitrárias". 

Um relatório do escritório de direitos humanos da ONU também concluiu que a Rússia "submeteu civis ucranianos detidos a padrões consistentes de violações graves" do direito internacional.

