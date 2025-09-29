Topo

Rússia sai da convenção europeia contra a tortura

29/09/2025 11h23

MOSCOU (Reuters) - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta segunda-feira uma lei que denuncia a Convenção Europeia para a Prevenção da Tortura, de acordo com um site do governo.

O Parlamento russo votou anteriormente para deixar o tratado, que Moscou ratificou em 1998.

De acordo com a legislação aprovada pelo Parlamento, a denúncia da Rússia foi uma resposta ao fato de o Conselho da Europa ter se recusado a colocar um representante russo em um comitê que supervisiona a convenção contra a tortura.

(Reportagem da Reuters)

