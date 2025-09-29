Topo

Notícias

Rússia pergunta: se Ucrânia receber mísseis Tomahawk, EUA fornecerão os dados do alvo?

29/09/2025 09h40

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta segunda-feira que analisará cuidadosamente se os mísseis Tomahawk dos Estados Unidos que podem ser fornecidos à Ucrânia serão disparados usando dados de alvos fornecidos pelos EUA.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse no domingo que Washington está considerando um pedido ucraniano para obter Tomahawks, que têm um alcance de 2.500km -- facilmente longe o suficiente para atingir Moscou se disparados da Ucrânia.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já disse anteriormente que os países ocidentais se tornarão partes diretas da guerra se fornecerem alvos e inteligência para permitir que a Ucrânia dispare mísseis dentro do território da Rússia.

Questionado sobre os comentários de Vance, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia está analisando-os cuidadosamente.

"A questão, como antes, é a seguinte: quem pode lançar esses mísseis...? Somente os ucranianos podem lançá-los ou os soldados americanos têm que fazer isso?", disse ele.

"Quem está determinando o alvo desses mísseis? O lado americano ou os próprios ucranianos?" Peskov acrescentou, dizendo que é necessária "uma análise muito aprofundada".

De qualquer forma, disse ele, os Tomahawks não seriam um divisor de águas.

"Mesmo que isso aconteça, não há panaceia que possa mudar a situação no front para o regime de Kiev neste momento. Não há nenhuma arma mágica. E quer sejam Tomahawks ou outros mísseis, eles não serão capazes de mudar a dinâmica", disse Peskov.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pediu aos Estados Unidos que vendessem Tomahawks a países europeus que os enviariam à Ucrânia.

Vance disse no programa "Fox News Sunday" que o presidente dos EUA, Donald Trump, tomaria a decisão final sobre a permissão ou não do acordo.

Keith Kellogg, enviado especial dos EUA para a Ucrânia, disse que Trump indicou que Kiev deve agora ser capaz de realizar ataques de longo alcance contra a Rússia.

"Acho que lendo o que ele (Trump) disse, e lendo o que o vice-presidente Vance disse... a resposta é sim. Usar a capacidade de atacar em profundidade. Não existem santuários", disse Kellogg à Fox News mais tarde no domingo.

(Reportagem de Dmitry Antonov)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Motorista de ônibus mata passageiro na zona sul de São Paulo

Trump anuncia taxa de 100% sobre filmes feitos fora dos Estados Unidos

Mudanças climáticas e poluição ameaçam recursos da Europa, alerta UE

Governo britânico quer dificultar obtenção de permissão de residência permanente

Rússia lança campanha para recrutar 135 mil jovens

Casa Branca diz que acordo sobre Gaza está "muito próximo"

Sarkozy condenado: devemos moralizar a política?

Post inventa declaração de Haddad culpando a gestão anterior por economia

Neste momento, não tenho intenção em ser candidato em 2026, diz Haddad

Peruano e discreto: quem é Pequeno J, suspeito de matar jovens argentinas

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 31,7%, afirma Sabesp