Rússia pergunta: se Ucrânia receber mísseis Tomahawk, EUA fornecerão os dados do alvo?

MOSCOU (Reuters) - A Rússia disse nesta segunda-feira que analisará cuidadosamente se os mísseis Tomahawk dos Estados Unidos que podem ser fornecidos à Ucrânia serão disparados usando dados de alvos fornecidos pelos EUA.

O vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse no domingo que Washington está considerando um pedido ucraniano para obter Tomahawks, que têm um alcance de 2.500km -- facilmente longe o suficiente para atingir Moscou se disparados da Ucrânia.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, já disse anteriormente que os países ocidentais se tornarão partes diretas da guerra se fornecerem alvos e inteligência para permitir que a Ucrânia dispare mísseis dentro do território da Rússia.

Questionado sobre os comentários de Vance, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Rússia está analisando-os cuidadosamente.

"A questão, como antes, é a seguinte: quem pode lançar esses mísseis...? Somente os ucranianos podem lançá-los ou os soldados americanos têm que fazer isso?", disse ele.

"Quem está determinando o alvo desses mísseis? O lado americano ou os próprios ucranianos?" Peskov acrescentou, dizendo que é necessária "uma análise muito aprofundada".

De qualquer forma, disse ele, os Tomahawks não seriam um divisor de águas.

"Mesmo que isso aconteça, não há panaceia que possa mudar a situação no front para o regime de Kiev neste momento. Não há nenhuma arma mágica. E quer sejam Tomahawks ou outros mísseis, eles não serão capazes de mudar a dinâmica", disse Peskov.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, pediu aos Estados Unidos que vendessem Tomahawks a países europeus que os enviariam à Ucrânia.

Vance disse no programa "Fox News Sunday" que o presidente dos EUA, Donald Trump, tomaria a decisão final sobre a permissão ou não do acordo.

Keith Kellogg, enviado especial dos EUA para a Ucrânia, disse que Trump indicou que Kiev deve agora ser capaz de realizar ataques de longo alcance contra a Rússia.

"Acho que lendo o que ele (Trump) disse, e lendo o que o vice-presidente Vance disse... a resposta é sim. Usar a capacidade de atacar em profundidade. Não existem santuários", disse Kellogg à Fox News mais tarde no domingo.

