Topo

Notícias

Rússia lança campanha para recrutar 135 mil jovens

29/09/2025 10h56

A Rússia prevê convocar este ano 135 mil homens entre 18 e 30 anos, segundo um decreto assinado nesta segunda-feira (29) pelo presidente Vladimir Putin para o recrutamento de outono.

O exército assegura que estes novos recrutas não serão enviados à Ucrânia, país onde a Rússia lançou uma ofensiva em grande escala em fevereiro de 2022, mas realizarão tarefas auxiliares dentro do território russo.

O serviço militar na Rússia, que dura um ano, é obrigatório. A campanha de recrutamento é organizada duas vezes ao ano, uma na primavera e outra no outono.

Na campanha de primavera deste ano, foram recrutados 160 mil homens e na de outono do ano passado, 133 mil. 

Esses recrutas diferem dos mais de 300 mil reservistas mobilizados para combater na Ucrânia e que já cumpriram anteriormente o serviço militar.

No entanto, no contexto da guerra contra a Ucrânia, foram relatados vários casos de recrutas que morreram no campo de batalha.

Em agosto de 2024, Kiev afirmou ter capturado recrutas durante uma ofensiva surpresa na região russa de Kursk, na fronteira com a Ucrânia.

Em 2023, a Rússia aprovou uma lei que aumentou a idade máxima de alistamento militar de 27 para 30 anos, em vigor desde 1º de janeiro de 2024.

bur/meb/mb/jmo/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Rússia lança campanha para recrutar 135 mil jovens

Casa Branca diz que acordo sobre Gaza está "muito próximo"

Post inventa declaração de Haddad culpando a gestão anterior por economia

Neste momento, não tenho intenção em ser candidato em 2026, diz Haddad

Peruano e discreto: quem é Pequeno J, suspeito de matar jovens argentinas

Volume armazenado em mananciais da RMSP cai para 31,7%, afirma Sabesp

Ministro do Exterior da Alemanha diz que nenhum membro da Otan será deixado sozinho para lidar com ataques híbridos da Rússia

Ratos de Paris encontram um aliado político inesperado

Partido governista pró-UE obtém maioria surpreendente em votação decisiva na Moldávia

Quem era a cientista brasileira morta atropelada em Portugal

Fundos passam a apostar na queda da soja na CBOT na semana até dia 23