Topo

Notícias

RLA, indicador que limita despesas no Orçamento, fecha agosto em 5,97%

Brasília

29/09/2025 17h49

O indicador de receita líquida ajustada (RLA), usado para definir o limite anual de despesas no Orçamento da União, conforme prevê a lei do novo arcabouço fiscal, fechou agosto em 5,97%, divulgou nesta segunda-feira, 29, o Tesouro Nacional.

Criado para suavizar o efeito das variações de receitas não previsíveis sobre os limites de despesas do novo arcabouço fiscal, o indicador de RLA expurga fontes voláteis, como aquelas obtidas com concessões, dividendos, royalties, recursos não sacados do PIS/Pasep e com programas especiais de recuperação fiscal.

Considerando apenas o recolhimento de tributos que são mais aderentes à evolução da atividade econômica, a ideia é garantir uma base mais confiável e perene para o crescimento das despesas.

A RLA usada para calcular o limite de crescimento real das despesas para o Orçamento compreende o período de julho do ano anterior a junho do ano corrente.

Para o Orçamento de 2025, a RLA teve crescimento de 5,78% (entre julho de 2023 e junho de 2024) e resultou no limite de avanço das despesas de 2,50%, teto estipulado pelo arcabouço fiscal.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Ministros árabes e islâmicos estão prontos para cooperar com EUA para finalizar acordo de Trump sobre Gaza

Fux suspende indiciamento de Elmar Nascimento em caso de pouso irregular de helicóptero

CNA/Cepea: população ocupada no agronegócio no 2º tri é recorde para período

Governo dos EUA "se encaminha para paralisação", declara vice-presidente Vance

Líder do PT na Câmara pede que Conselho troque relator de caso contra Eduardo Bolsonaro

Trump e Netanyahu dizem concordar com plano de paz em Gaza

Propulsor de foguete Firefly Alpha é destruído em teste

TCU abre investigação contra deputado do PL por empregar sogra na Câmara

Catar e Egito compartilham plano de Trump para Gaza com o Hamas, diz autoridade

Intoxicação por metanol: polícia apreende 100 garrafas de bebidas em bares

Torcida do Flamengo não protestou contra Bolsonaro; áudio foi alterado