Responsável do Hamas diz que movimento ainda não recebeu plano de Trump para Gaza

29/09/2025 16h53

Um alto funcionário do Hamas declarou, nesta segunda-feira (29), à AFP, que o grupo palestino ainda não recebeu o plano de paz para Gaza do presidente americano, Donald Trump.

"Não recebemos a proposta de Trump. Vamos estudá-la e responderemos assim que a recebermos", disse o funcionário sob condição de anonimato, porque não está autorizado a falar em público do tema.

str-my-jd/acc/pc/eg/rpr/am

© Agence France-Presse

