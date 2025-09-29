Topo

Notícias

Relatório de emprego de setembro dos EUA não será publicado se governo paralisar

29/09/2025 13h55

WASHINGTON (Reuters) - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira que sua agência de estatísticas suspenderá a divulgação de dados econômicos, incluindo o relatório mensal de emprego de setembro, no caso de uma paralisação parcial do governo.

A divulgação do relatório de emprego, crucial para a tomada de decisões por parte das autoridades do Federal Reserve, empresas e famílias, está marcada para sexta-feira.

O financiamento do governo vai expirar à meia-noite de terça-feira, a menos que os republicanos e democratas no Congresso cheguem a um acordo de última hora sobre gastos temporários. O Departamento do Trabalho identificou o Escritório de Estatísticas do Trabalho entre os principais órgãos cujas atividades seriam interrompidas.

O presidente Donald Trump vai se reunir com líderes republicanos e democratas nesta segunda-feira. Possíveis atrasos na publicação do relatório de emprego ocorreriam em um momento em que crescem as preocupações com a qualidade dos dados econômicos produzidos pelo governo.

(Reportagem de Lucia Mutikani e Courtney Rozen)

