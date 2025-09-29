Quem era a cientista brasileira morta atropelada em Portugal

A pesquisadora brasileira Flávia Vasconcelos de Mello, 32, morreu atropelada em Lisboa, Portugal, na última quinta-feira (25). O acidente ocorreu na região do Lumiar, quando a cientista atravessava a faixa de pedestres.

Quem era a brasileira

Flávia era graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela seguiu toda sua formação acadêmica na mesma instituição, onde concluiu mestrado e doutorado em Ecologia.

A pesquisadora se destacava por sua expertise na área de ecologia marinha. Esse é o campo de conhecimento fundamental para a compreensão e preservação dos ecossistemas oceânicos. Sua dedicação aos estudos a levou a conquistar uma oportunidade internacional de pós-doutorado no Instituto Português do Mar e Atmosfera, pelo Centro de Ciências do Mar e do Meio Ambiente, em Lisboa.

A promissora pesquisadora morava em Lisboa com o namorado, o brasileiro Yago Bezerra. O casal havia construído uma vida juntos na capital portuguesa, onde ela desenvolvia seus estudos de pós-doutorado.

O trabalho no instituto português representava uma importante etapa de sua carreira internacional. O Instituto Mare destacou em nota oficial sua "dedicação, competência e espírito colaborativo", qualidades que a tornaram uma figura respeitada no ambiente acadêmico.

Colegas e estudantes lembram de Flávia por características marcantes que iam além de sua competência científica. Aqueles que conviveram com a pesquisadora a descreviam como uma pessoa de "energia contagiante, alegria de viver e humor inconfundível".

Namorado prestou homenagem

Yago Bezerra publicou nas redes sociais para prestar homenagem à pesquisadora brasileira. "Desculpe as palavras, mas eu estou sem chão, sem entender. Você nunca mereceria isso. Quero lembrar de você assim, feliz e sorridente", escreveu.

Ele disse ainda que Flávia o ensinou a aproveitar o máximo da vida. "Me ensinou a ser uma pessoa melhor, me ensinou o quão o nosso planeta é incrível", continuou.

"Flávia, muito obrigado por cada segundo que vivi com você, você me ensinou tudo. Só esqueceu de me ensinar a ficar sem você. Eu só queria que isso tudo fosse um pesadelo e tudo voltaria ao normal. Não estou acreditando que eu te perdi", diz trecho da homenagem.

Como foi o acidente

Flávia morreu atropelada quando atravessava a faixa de pedestres na rua Snu Abecassis, região do Lumiar. O acidente gerou mobilização no local, com dois médicos da região prestando socorro, mas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso.

Motorista que atropelou Flávia não fugiu do local, segundo testemunha. "Ele ficou lá, falou com a polícia. Era um rapaz, deveria ter uns 30 anos de idade. Estava devastado. Chorava compulsivamente, estava desesperado", afirmou em entrevista ao jornal português Publico.

Atropelamento foi em rua com limite de 40 km/h. O homem que presenciou o acidente disse que "havia muito sangue no chão" após o impacto. "Ela ficou sem pulso e os médicos começaram as manobras de reanimação. Quando a ambulância chegou, ainda tentaram reanimá-la, mas já tinha falecido", lembrou.

"É terrível ver isso sem ser capaz de ajudar. Como é possível acontecer isso? Todos os dias eu passo lá. Não deveria ser uma rua de alta velocidade", desabafou ainda em entrevista ao jornal português.

Família tenta trazer o corpo ao Brasil. Amigos e familiares organizaram uma campanha online que arrecadou R$ 122 mil para custear o traslado do corpo e as despesas da família.

O valor será usado para as passagens dos pais e irmãs de Flávia. Eles precisam acompanhar os trâmites legais e o transporte do corpo de volta ao Brasil, onde o velório deve ocorrer no Rio de Janeiro.

*Com informações de Estadão Conteúdo