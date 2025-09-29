Quando posso realizar o saque-aniversário do FGTS? Veja calendário

O governo federal divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) referente a 2025. A liberação segue o mês de nascimento do trabalhador, permitindo que os nascidos em janeiro, por exemplo, já tenham acesso aos valores.

Cronograma do saque-aniversário em 2025

Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03

Fevereiro: 03/02 a 30/04

Março: 03/03 a 30/05

Abril: 01/04 a 30/06

Maio: 02/05 a 31/07

Junho: 02/06 a 29/08

Julho: 01/07 a 30/09

Agosto: 01/08 a 31/10

Setembro: 01/09 a 28/11

Outubro: 01/10 a 30/12

Novembro: 03/11 a 30/01/2026

Dezembro: 01/12 a 27/02/2026

O que é o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita retirar parte do saldo do FGTS no mês de aniversário do trabalhador. Contudo, em caso de demissão, o cotista não terá direito ao saque integral da conta, apenas ao valor da multa rescisória.

No modelo tradicional (saque-rescisão), o trabalhador dispensado sem justa causa pode sacar todo o saldo, além da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário fica disponível já no primeiro dia útil do mês de nascimento, com prazo de até 60 dias para retirada.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é voluntária e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS. O trabalhador precisa cadastrar uma conta bancária para receber o valor, que cai em até cinco dias úteis após a solicitação, caso feita no mês do aniversário.

Também é possível pedir o retorno ao saque-rescisão pelo app, desde que não haja antecipação contratada. Nesse caso, a mudança só passa a valer a partir do 25º mês após o pedido.

Como é calculado o valor?

O montante liberado no saque-aniversário depende de uma alíquota, que varia de 5% a 50% do saldo total nas contas do FGTS, mais uma parcela adicional, conforme o valor disponível:

Até R$ 500: 50%, sem adicional

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900