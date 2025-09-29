Topo

Economia

Qual é o valor do salário mínimo no Brasil hoje? Confira aqui

Salário mínimo - Getty Images
Salário mínimo Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL

29/09/2025 05h00

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor reajustado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Embora o novo valor esteja em vigor desde janeiro, o pagamento foi feito apenas em fevereiro porque os salários são liberados sempre no mês seguinte ao período trabalhado. Dessa forma, o reajuste só aparece no contracheque agora.

O salário mínimo corresponde ao piso que um trabalhador pode receber pelo exercício de atividades formais. Ele também serve como base de cálculo para benefícios trabalhistas, previdenciários e assistenciais pagos pelo governo federal.

O valor de R$ 1.518 representa um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, o que equivale a uma alta de 7,5%, índice superior à inflação do período. Apesar disso, o montante ficou abaixo do previsto, devido ao pacote de ajuste fiscal aprovado no final de 2024.

Mudança na forma de cálculo

A regra antiga previa correção com base na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — mais favorável ao trabalhador que o IPCA, considerado índice oficial — somada à variação do PIB (Produto Interno Bruto). Nesse modelo, o piso chegaria a R$ 1.525.

Com a alteração, foi incluído um novo critério: o limite de crescimento das despesas públicas em 2,5%. Assim, mesmo que o PIB tenha alta de 3,2%, o reajuste aplicado não pode superar esse teto.

O salário mínimo influencia diretamente aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e programas sociais. Por esse motivo, o governo busca restringir aumentos elevados, a fim de evitar impacto excessivo no orçamento em cenário de controle de gastos.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Qual é o valor do salário mínimo no Brasil hoje? Confira aqui

Pagamentos do INSS de setembro já começaram; veja quando você recebe

Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja

Prodesan, TRF6, universidades e outros órgãos: concursos têm 24,8 mil vagas

É preciso 'consertar' o Brasil, diz secretário de Trump sobre comércio

Advogado transforma alimento perto de vencer em negócio e reduz desperdício

'Sem jornalismo, não há democracia. E, sem democracia, vem a escuridão'

'No iFood, ganha o jogo quem tem melhor estratégia', diz CEO do Pizza Prime

Por que jornalismo e acesso à informação são mais importantes do que nunca

Não é só no Brasil: por que o dólar perde valor no mundo todo?

Funcionário do BB teria cobrado R$ 1 milhão para permitir invasão a sistema