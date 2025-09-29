Compacto, purificador de água da Consul faz sucesso e sai por R$ 299

Uma opção de purificador de água que tem feito bastante sucesso entre consumidores é o modelo compacto da marca Consul, o CPC31AB.

Ele é uma alternativa elogiada pelo custo-benefício e bem avaliada: no Magalu, a nota média é de 4,7 (do total de cinco) entre 1,8 mil avaliações. Na Amazon, é de 4,6 entre 4,8 mil opiniões.

O que diz o fabricante sobre o purificador?

Não sai água gelada, apenas natural

Possui eficiência bacteriológica, a fim de reter bactérias que podem causar doenças

Promete ser compacto e adequado a espaços pequenos

Refil permite troca fácil, que pode ser feita pelo consumidor e sem ajuda profissional

Conta com alerta luminoso para lembrar o momento certo de trocar o refil

O que diz quem o comprou

Confira alguns dos comentários de quem já comprou o produto:

Esse bebedouro é compacto, leve e lindo. Chegou super rápido, bem embalado e em perfeito estado, com as peças adicionais para instalar e filtro perfeito. Super fácil de instalar.

Elaine Ribeiro

Cumpre o que promete. Amei o tamanho. Era exatamente o que queria e a vazão de água é forte. A instalação foi superfácil.

Camila

Produto sensacional. Leve, eficiente, com possibilidade de prender na parede em furar (gancho adesivo suporta sem problema) e compacto.

Isis

Sem dúvidas, um filtro categoria A faz toda a diferença. A leveza e a pureza da água são notórias. Recomendo a compra!

Grinaldo

Pontos de atenção

As principais queixas dos consumidores são sobre a fragilidade do material e a baixa vazão da água.

Com apenas 3 meses de uso, o botão de acionamento começou a emperrar

Anônimo

Supriu as expectativas. Fácil instalação e adequação. Simplicidade. O botão de acionamento aparenta fragilidade, mas funciona perfeitamente.

Davy

Produto com bom custo-benefício. Não consegui instalar sozinha, chamei um técnico. Achei as peças (que ligam no encanamento) frágeis. Até o registro é de plástico. No mais, indico. Veio antes do prazo. Entrega excelente.

Ilca

