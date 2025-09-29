Propulsor de foguete Firefly Alpha é destruído em teste

WASHINGTON (Reuters) - A Firefly Aerospace disse nesta segunda-feira que o estágio de propulsão de um foguete Alpha que deveria ser lançado nas próximas semanas foi destruído durante um acidente de teste no Texas.

"Durante os testes nas instalações da Firefly em Briggs, Texas, o primeiro estágio do foguete Alpha Flight 7 da Firefly passou por um evento que resultou na perda do estágio. Os protocolos de segurança adequados foram seguidos, e todo o pessoal está seguro", disse a empresa em um comunicado.

(Reportagem de Joey Roulette)