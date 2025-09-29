Projeção do Focus de crescimento do PIB de 2025 continua em 2,16%

A mediana do relatório Focus para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro em 2025 continuou em 2,16%. Um mês antes, era de 2,19%. Considerando apenas as 46 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa passou de 2,16% para 2,17%.

O Banco Central diminuiu a sua estimativa de crescimento da economia brasileira este ano, de 2,1% para 2,0%, no Relatório de Política Monetária (RPM) do terceiro trimestre. Segundo a autarquia, a redução ocorreu devido aos efeitos, ainda incertos, do aumento das tarifas de importação pelos Estados Unidos da América, e a sinais de moderação da atividade econômica no terceiro trimestre. Esses fatores, porém, foram parcialmente compensados por prognósticos mais favoráveis para a agropecuária e para a indústria extrativa, disse.

A estimativa intermediária do Focus para o crescimento da economia brasileira em 2026 também ficou estável, em 1,80%. Um mês antes, era de 1,87%. Considerando só as 43 projeções atualizadas nos últimos cinco dias úteis, passou de 1,79% para 1,80%.

A mediana para o crescimento do PIB de 2027 seguiu em 1,90%. Quatro semanas antes, era de 1,89%. A estimativa intermediária para 2028 ficou estável, em 2,00%, pela 81ª semana seguida.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.