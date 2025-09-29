Principais bolsas da Europa sobem, impulsionadas por ações de mineração e farmacêuticas

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 29/09/2025 - As principais bolsas europeias operam em alta na manhã desta segunda-feira, impulsionadas por ações dos setores de mineração, farmacêutico e aéreo, enquanto investidores aguardam comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) para avaliar a trajetória dos juros básicos americanos.

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha ganho de 0,38%, a 556,65 pontos.

Apenas o subíndice europeu de mineração avançava 1,2% no horário acima, após o ouro renovar máxima histórica mais cedo e o cobre também avançar.

Em Londres, os grupos farmacêuticos GSK e AstraZeneca subiam 2,3% e 0,80%, respectivamente. A GSK anunciou um novo CEO, Luke Miels, que sucederá Emma Walmsley, e a AstraZeneca disse que planeja listar ações diretamente em Nova York, mas manterá a listagem atual no mercado inglês e sua sede no Reino Unido.

Já em Frankfurt, a Lufthansa avançava 1,2%, depois de a companhia aérea alemã anunciar planos de cortar cerca de 4.000 empregos até 2030 diante do crescente uso de inteligência artificial (IA) e automação de tarefas.

Da agenda europeia de indicadores, destaque para O índice de sentimento econômico da zona do euro, que subiu para 95,5 pontos em setembro, graças à melhora da confiança dos consumidores.

Nas próximas horas, investidores na Europa vão acompanhar falas de autoridades do Fed em busca de sinais de que o BC americano possa seguir cortando os juros dos EUA até o fim do ano.

Também são aguardados comentários do economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane. Nas duas últimas reuniões de política monetária, o BCE manteve seus juros, após uma série de reduções.

Às 6h54 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,61%, a de Paris avançava 0,06%, a de Frankfurt ganhava 0,15% e a de Lisboa mostrava alta de 0,08%. As de Milão e Lisboa, por sua vez, tinham respectivas perdas de 0,10% e 0,06%.

*Com informações da Dow Jones Newswires