Previsão de tempo para SP nesta semana

Os próximos dias na cidade de São Paulo devem ser marcados por altas temperaturas, diferentemente da semana passada com registro de frio e fortes chuvas.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de são Paulo, o ar mais quente garante o predomínio de sol e temperaturas em elevação nos próximos dias. "A probabilidade de chuva permanece baixa, e quando acontecer, será muito isolada e de curta duração".

Nesta segunda-feira, 29, o dia começou com sol e variação de nuvens. Os termômetros devem permanecer em elevação ao longo do dia. Não há previsão de chuva.

Conforme o CGE, condição semelhante deve ser observada na terça-feira, 30.

Já na quarta-feira, 1º, a expectativa é de sol e temperaturas em elevação, mas, no meio da tarde, a combinação de calor e entrada da brisa marítima forma pequenas áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas isoladas e de curta duração.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

Segunda-feira: entre 15ºC e 29ºC;

Terça-feira: entre 15ºC e 30ºC;

Quarta-feira: entre 18ºC e 29ºC;

Quinta-feira: entre 17ºC e 26ºC;

Sexta-feira: entre 17ºC e 28ºC;

Sábado: entre 19ºC e 29ºC;

Domingo: entre 19ºC e 32ºC.

Primavera

Durante a primavera no Brasil haverá uma aumento gradual das chuvas entre o Sudeste e o Centro-Oeste do País, segundo a meteorologista Maria Clara Sassaki, porta-voz do portal Tempo Ok.

Este período do ano marca o retorno das instabilidades climáticas no interior do Brasil e não estão descartadas eventuais ondas de calor.

A estação, que começou em 22 de setembro, termina no dia 21 de dezembro, quando começará o verão.