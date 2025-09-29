Topo

Presidente do Fed de Cleveland diz que EUA precisam manter política restritiva em meio pressões inflacionárias

29/09/2025 07h54

(Reuters) - O Federal Reserve precisa manter uma política monetária restritiva para que a inflação atinja sua meta de 2%, disse Beth Hammack, presidente do Fed de Cleveland, ao Squawk Box Europe da CNBC nesta segunda-feira.

"É um momento desafiador para a política monetária. Estamos sendo desafiados em ambos os lados de nosso mandato", disse ela, referindo-se à inflação e ao pleno emprego.

"Quando eu analiso esses dois lados de nosso mandato, acho que realmente precisamos manter uma postura restritiva da política monetária para que possamos levar a inflação de volta à nossa meta", disse ela.

Hammack, um dos membros mais hawkish do Fed e que não vota sobre a política monetária este ano, disse que prevê que a inflação permanecerá acima da meta nos próximos 1 a 2 anos.

"Quando começo a ver pressão no lado dos serviços, coisas como seguros, que alimentam nosso super núcleo de inflação, isso, para mim, diz que talvez isso não esteja vindo apenas dos impactos das tarifas, e é algo a que precisamos estar mais atentos", acrescentou Hammack.

Na semana passada, Hammack havia dito que o Fed precisava ser "muito cauteloso" ao remover a política monetária restritiva com a inflação ainda acima da meta de 2% do banco central e persistente.

(Reportagem de Shubham Kalia em Bengaluru)

