Topo

Notícias

Presidente de Madagascar dissolve governo após protestos fatais

29/09/2025 15h54

ANTANANARIVO (Reuters) - O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, disse nesta segunda-feira que estava dissolvendo o governo após protestos liderados por jovens contra cortes de água e energia, nos quais as Nações Unidas afirmam que pelo menos 22 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas.

Inspirados pelos chamados protestos da "Geração Z" no Quênia e no Nepal, os três dias de manifestações são os maiores já vistos pela ilha do Oceano Índico em anos e o desafio mais sério enfrentado por Rajoelina desde sua reeleição em 2023.

"Reconhecemos e pedimos desculpas se os membros do governo não realizaram as tarefas que lhes foram atribuídas", disse Rajoelina em um discurso televisionado.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que as vítimas incluem manifestantes e transeuntes mortos por membros das forças de segurança, mas também como resultado da violência generalizada subsequente e saques por indivíduos e gangues não associados aos manifestantes.

(Reportagem de Lovasoa Rabary)

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Abatido e com defesa desfalcada, Real Madrid busca reação em visita ao Almaty na Champions

Trump diz que Netanyahu terá 'apoio total' em Gaza se Hamas rejeitar plano

Trump diz que acordo sobre Gaza está 'muito perto' e agradece apoio de Netanyahu

Presidente de Madagascar dissolve governo após protestos fatais

Trump anuncia que Israel se retirará de Gaza "por etapas" em caso de acordo

Trump diz que Israel está "muito perto" de acordo de paz em Gaza

Maduro decreta estado de exceção na Venezuela ante eventual "agressão" dos EUA (vice-presidente)

Michelle processa Joice Hasselmann por chamá-la de 'amante de Bolsonaro'

Trump se mostra esperançoso de que o Hamas aceite seu plano para Gaza

Plano de paz dos EUA para Gaza propõe fim da guerra e retorno dos reféns

Trump agradece a Netanyahu por "concordar com plano" para Gaza