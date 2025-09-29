Presidente de Madagascar dissolve governo após protestos fatais

ANTANANARIVO (Reuters) - O presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, disse nesta segunda-feira que estava dissolvendo o governo após protestos liderados por jovens contra cortes de água e energia, nos quais as Nações Unidas afirmam que pelo menos 22 pessoas foram mortas e mais de 100 ficaram feridas.

Inspirados pelos chamados protestos da "Geração Z" no Quênia e no Nepal, os três dias de manifestações são os maiores já vistos pela ilha do Oceano Índico em anos e o desafio mais sério enfrentado por Rajoelina desde sua reeleição em 2023.

"Reconhecemos e pedimos desculpas se os membros do governo não realizaram as tarefas que lhes foram atribuídas", disse Rajoelina em um discurso televisionado.

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse que as vítimas incluem manifestantes e transeuntes mortos por membros das forças de segurança, mas também como resultado da violência generalizada subsequente e saques por indivíduos e gangues não associados aos manifestantes.

(Reportagem de Lovasoa Rabary)