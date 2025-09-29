Por que você deveria se importar de verdade com o alongamento

Na área de alongamento da academia, a cena é clássica: uns encostam os dedos nas pontas dos pés sem dobrar os joelhos; outros mal passam das canelas, suando para não travar as costas. Esse simples movimento já entrega um segredo do corpo: o nível de flexibilidade.

Alongar não é só esticar músculos à toa. A prática promove aumento temporário no comprimento das fibras musculares, ampliando a mobilidade das articulações. O resultado é útil para atletas, sedentários e qualquer pessoa que queira melhorar postura, reduzir tensões ou até buscar relaxamento.

O tempo ideal varia, mas geralmente manter cada posição entre 15 e 30 segundos já é suficiente para colher benefícios sem sobrecarregar o corpo. Essa janela permite que o músculo se estenda com segurança, ampliando a flexibilidade e reduzindo o risco de lesões.

O que o alongamento pode fazer por você

Mais flexibilidade - aumenta a amplitude de movimento, reduzindo rigidez. Menos lesões - previne lesões musculares, articulares e ligamentares, tornando os músculos mais resistentes a estiramentos e tensões. Menos estresse - relaxa, diminui tensão e gera sensação de bem-estar. Melhor postura - corrige encurtamentos e desequilíbrios musculares que afetam a postura. Circulação ativa - estimula fluxo sanguíneo para os músculos, ajudando na recuperação pós exercício e na redução da fadiga muscular. Coordenação fina - melhora o equilíbrio e desempenho em exercícios. Consciência corporal - ajuda a perceber como o corpo se move e se posiciona.

Os erros que sabotam seu alongamento

Flexibilidade não aparece de um dia para o outro. O corpo precisa se adaptar, como em qualquer treino, e forçar o processo pode ser perigoso. Alguns deslizes são clássicos:

Confundir alongar com aquecer - nem todo alongamento irá preparar o corpo para o exercício ou trará aumento de performance.

- nem todo alongamento irá preparar o corpo para o exercício ou trará aumento de performance. Prender a respiração - isso contrai o músculo em vez de relaxá-lo. Respirar fundo e devagar é parte essencial do movimento.

- isso contrai o músculo em vez de relaxá-lo. Respirar fundo e devagar é parte essencial do movimento. Passar do ponto - pessoas com frouxidão ligamentar ou hipermobilidade podem se machucar tentando "mostrar elasticidade". Nesse caso, há risco de entorse, subluxação e até o desenvolvimento de osteoartrite.

- pessoas com frouxidão ligamentar ou hipermobilidade podem se machucar tentando "mostrar elasticidade". Nesse caso, há risco de entorse, subluxação e até o desenvolvimento de osteoartrite. Insistir na dor - alongamento pode até causar alguma tensão, mas nunca deve provocar dor ou formigamento. Neste caso, pare até não sentir um desconforto além do comum e diminua a intensidade.

- alongamento pode até causar alguma tensão, mas nunca deve provocar dor ou formigamento. Neste caso, pare até não sentir um desconforto além do comum e diminua a intensidade. Alongar errado antes do treino - movimentos estáticos antes de exercícios explosivos, como pular ou saltar, podem reduzir a força. O ideal é investir em alongamentos dinâmicos que sumulem os movimentos que você faria.

- movimentos estáticos antes de exercícios explosivos, como pular ou saltar, podem reduzir a força. O ideal é investir em alongamentos dinâmicos que sumulem os movimentos que você faria. Esquecer o aquecimento - músculos frios são mais suscetíveis a lesões. Caminhar, pedalar leve ou correr devagar por 5 a 10 minutos já deixa o corpo mais preparado para o alongamento.

Quando pedir ajuda

Alongar parece simples, mas requer atenção. Quem tem histórico de lesões, frouxidão nos ligamentos ou limitações físicas deve procurar orientação profissional. Médicos, fisioterapeutas e profissionais de educação física podem adaptar os movimentos para que o treino de flexibilidade seja seguro — e realmente funcione.

*Com informações de reportagem publicada em 19/09/2024