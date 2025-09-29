Topo

Notícias

Por que você deveria se importar de verdade com o alongamento

Alongamento previve lesões e melhora a postura - Bigstock.com
Alongamento previve lesões e melhora a postura Imagem: Bigstock.com
do UOL

Colaboração para VivaBem

29/09/2025 13h21

Na área de alongamento da academia, a cena é clássica: uns encostam os dedos nas pontas dos pés sem dobrar os joelhos; outros mal passam das canelas, suando para não travar as costas. Esse simples movimento já entrega um segredo do corpo: o nível de flexibilidade.

Alongar não é só esticar músculos à toa. A prática promove aumento temporário no comprimento das fibras musculares, ampliando a mobilidade das articulações. O resultado é útil para atletas, sedentários e qualquer pessoa que queira melhorar postura, reduzir tensões ou até buscar relaxamento.

Relacionadas

Álcool aumenta risco de ter demência, até mesmo se você beber pouco

Cientistas identificam quatro subtipos de autismo: o que define cada um?

Troca de kudos vira date: como app de corrida se tornou Tinder dos fitness

O tempo ideal varia, mas geralmente manter cada posição entre 15 e 30 segundos já é suficiente para colher benefícios sem sobrecarregar o corpo. Essa janela permite que o músculo se estenda com segurança, ampliando a flexibilidade e reduzindo o risco de lesões.

O que o alongamento pode fazer por você

  1. Mais flexibilidade - aumenta a amplitude de movimento, reduzindo rigidez.
  2. Menos lesões - previne lesões musculares, articulares e ligamentares, tornando os músculos mais resistentes a estiramentos e tensões.
  3. Menos estresse - relaxa, diminui tensão e gera sensação de bem-estar.
  4. Melhor postura - corrige encurtamentos e desequilíbrios musculares que afetam a postura.
  5. Circulação ativa - estimula fluxo sanguíneo para os músculos, ajudando na recuperação pós exercício e na redução da fadiga muscular.
  6. Coordenação fina - melhora o equilíbrio e desempenho em exercícios.
  7. Consciência corporal - ajuda a perceber como o corpo se move e se posiciona.

Os erros que sabotam seu alongamento

Flexibilidade não aparece de um dia para o outro. O corpo precisa se adaptar, como em qualquer treino, e forçar o processo pode ser perigoso. Alguns deslizes são clássicos:

  • Confundir alongar com aquecer - nem todo alongamento irá preparar o corpo para o exercício ou trará aumento de performance.
  • Prender a respiração - isso contrai o músculo em vez de relaxá-lo. Respirar fundo e devagar é parte essencial do movimento.
  • Passar do ponto - pessoas com frouxidão ligamentar ou hipermobilidade podem se machucar tentando "mostrar elasticidade". Nesse caso, há risco de entorse, subluxação e até o desenvolvimento de osteoartrite.
  • Insistir na dor - alongamento pode até causar alguma tensão, mas nunca deve provocar dor ou formigamento. Neste caso, pare até não sentir um desconforto além do comum e diminua a intensidade.
  • Alongar errado antes do treino - movimentos estáticos antes de exercícios explosivos, como pular ou saltar, podem reduzir a força. O ideal é investir em alongamentos dinâmicos que sumulem os movimentos que você faria.
  • Esquecer o aquecimento - músculos frios são mais suscetíveis a lesões. Caminhar, pedalar leve ou correr devagar por 5 a 10 minutos já deixa o corpo mais preparado para o alongamento.

Quando pedir ajuda

Alongar parece simples, mas requer atenção. Quem tem histórico de lesões, frouxidão nos ligamentos ou limitações físicas deve procurar orientação profissional. Médicos, fisioterapeutas e profissionais de educação física podem adaptar os movimentos para que o treino de flexibilidade seja seguro — e realmente funcione.

*Com informações de reportagem publicada em 19/09/2024

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Unesco lança museu virtual de objetos culturais roubados

Tarcísio visita Bolsonaro em prisão domiciliar com tensão sobre candidatura

Moraes autoriza preso do 8 de Janeiro a deixar prisão para enterro da mãe

Coreia do Norte diz na ONU que nunca vai renunciar ao seu programa nuclear

Grande SP tem terceira morte suspeita por intoxicação com metanol

Trump se reúne com democratas para tentar evitar paralisação do governo

Netanyahu pede desculpas ao primeiro-ministro do Catar por ataque (fonte diplomática)

Moraes autoriza regime aberto e uso de tornozeleira a Daniel Silveira

J.K. Rowling acusa Emma Watson de ser 'ignorante' sobre a transidentidade

Netanyahu pede desculpas ao Qatar por ataque a Doha, diz Reuters

Não há evidências de que China esteja comprando universidades no Brasil