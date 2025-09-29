Topo

Pix apresenta instabilidade em vários bancos; BC diz que problema foi resolvido

São Paulo

29/09/2025 16h39

O Pix apresentou instabilidade nesta segunda-feira, 29, conforme múltiplos relatos de usuários nas redes sociais. Por volta das 11h30, o site Downdetector apontou um pico de mais de 9 mil registros de falhas no sistema de pagamento.

À tarde, o Banco Central confirmou que o Pix havia apresentado instabilidade no fim da manhã. Em nota, a autoridade monetária informou que o problema já havia sido resolvido.

Segundo o BC, o sistema de pagamentos instantâneos enfrentou "questões técnicas" no mecanismo de consulta às chaves. "O Banco Central atuou prontamente e a intercorrência já foi sanada."

Em resposta a reclamações de clientes, Santander e Itaú Unibanco confirmaram as oscilações no funcionamento do Pix.

Por volta das 12 horas, o Bradesco informou no X que o "acesso ao Pix já está normalizado".

Usuários de outros bancos, como Nubank, Mercado Pago e Banco do Brasil, também relataram problemas.

No Google, as buscas por "PIX" e expressões correlatas, como "Pix fora do ar", "instabilidade no Pix", registraram um forte aumento a partir do fim do período da manhã.

