Petróleo cai com força ante previsão de aumento de produção da Opep+

29/09/2025 17h17

As cotações do petróleo caíram significativamente nesta segunda-feira (29), influenciadas pelas previsões de um aumento de produção nos países da Opep+.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em novembro, caiu 3,08%, para 67,97 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, recuou 3,45%, para 63,45 dólares.

"O mercado perdeu mais da metade dos ganhos obtidos na semana passada", indicou à AFP Stephen Schork, do The Schork Group.

As cotações do petróleo alcançaram seus máximos dos últimos dois meses na semana passada devido à escalada entre Rússia e Estados Unidos, e às ameaças de endurecimento das sanções contra o setor petrolífero de Moscou.

"Hoje assistimos a uma espécie de retorno à realidade, com um mercado que volta aos fundamentos", o que significa uma tendência de baixa, ressaltou o analista.

"O consenso do mercado parece ser que [a Opep+] voltará a aumentar sua cota global em 137 mil barris diários", explicou Bjarne Schieldrop, analista de SEB.

Prevê-se que esta decisão seja aprovada pelo cartel do petróleo no domingo.

