Topo

Notícias

Perspectiva de inflação é razoavelmente benigna para a zona do euro, diz membro do BCE

São Paulo

29/09/2025 11h55

O membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE) Philip Lane disse nesta segunda-feira, 29, que a perspectiva de inflação é razoavelmente benigna para a zona do euro, apesar do banco central estar tendo dificuldades em calibrar inflação em 2%.

"Desinflação pode continuar", ponderou ele em evento institucional sobre inflação.

Participaram também da conversa a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, e o vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), David Ramsden.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

'Quando eu for falar com Trump, vou levar Janja', brinca Lula

Trump se diz 'muito confiante' em um acordo sobre Gaza ao receber Netanyahu

'Predators': documentário sobre reality show explica a obsessão por Jeffrey Epstein

Para Bruce Springsteen, o sonho americano não é 'censura e ódio'

Trump se declara 'muito confiante' sobre o sucesso das negociações em Gaza ao receber Netanyahu

Lula diz que vai levar Janja em conversa com Trump; ela faz sinal que não

Sheinbaum cumpre um ano no poder do México com alta popularidade

Trump recebe Netanyahu para negociar plano de paz para Gaza (AFP)

Sinner vence Marozsán e vai à semifinal do ATP 500 de Pequim

Motorista de ônibus mata passageiro após briga por não parar no ponto em SP

Fachin toma posse como presidente do STF; veja a composição da Corte