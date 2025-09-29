Perspectiva de inflação é razoavelmente benigna para a zona do euro, diz membro do BCE

O membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE) Philip Lane disse nesta segunda-feira, 29, que a perspectiva de inflação é razoavelmente benigna para a zona do euro, apesar do banco central estar tendo dificuldades em calibrar inflação em 2%.

"Desinflação pode continuar", ponderou ele em evento institucional sobre inflação.

Participaram também da conversa a presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, e o vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), David Ramsden.