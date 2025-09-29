Peruano e discreto: quem é Pequeno J, suspeito de matar jovens argentinas

O assassinato e esquartejamento de três mulheres argentinas, na semana passada, chocou o país pela crueldade. O suspeito de comandar o crime — transmitido ao vivo pelas redes sociais —, é um peruano de 20 anos, chamado de Pequeno J.

Desconhecido das autoridades

Tony Janzen Valverde Victoriano nasceu na província de Trujillo, em La Libertad, a 564 km ao norte da capital Lima. Ele é de origem humilde e foi criado em um bairro com altas taxas de homicídio e atuação de gangues.

Pequeno J, também conhecido como Julito, era um "completo desconhecido", escreveu o jornal Clarín. Conforme a publicação, o nome, rosto e atuação não eram do conhecimento da polícia argentina antes do assassinato das jovens em Buenos Aires.

Supostamente não tem antecedentes criminais. A princípio, o governo peruano divulgou documentos afirmando que ele não tinha passagem pela polícia. Depois, porém, constatou que esses documentos eram falsos. Informações de seu histórico no exterior também não são claras, explicou o jornal argentino.

Dois outros suspeitos presos informaram à polícia argentina sobre participação do peruano no crime. Depois, seu nome e rosto foram divulgados. A Interpol tem um alerta vermelho emitido contra ele.

Como o Pequeno J atuava

Peruano teria entrado na Argentina por passagem ilegal na fronteira norte. Fontes da polícia informaram ao jornal que Tony Janzen tinha um esconderijo na região. De lá, ele teria expandido seus negócios com tráfico de cocaína até a região metropolitana de Buenos Aires.

Criminoso alugava casas perto da capital para usar como depósitos. A partir desses endereços, ele enviava traficantes para vender a droga em alguns pontos da cidade.

Outra hipótese considerada pela polícia é que líder do grupo seja outro traficante. Se for esse o caso, ainda não há vestígios de quem seria essa pessoa.

Entenda

Vítimas foram torturadas e esquartejadas em crime transmitido ao vivo no Instagram Imagem: Redes Sociais

Assassinato de Morena Verdi, 20, Brenda Del Castillo, 20, e Lara Gutiérrez, 15, foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. Os corpos foram encontrados na última quarta-feira, enterrados em uma casa na periferia de Buenos Aires, após cinco dias desaparecidas. Segundo a perícia, elas foram mortas no dia do desaparecimento.

Mais de uma dezena de pessoas foram presas. As autoridades argentinas investigam o caso como uma execução ligada ao narcotráfico.

Jovens teriam sido atraídas na noite de 19 de setembro por falsa promessa de trabalho em evento a cerca de 20 km de Buenos Aires. "Caíram numa armadilha organizada por uma rede transnacional de narcotráfico que planejou assassiná-las", afirmou o ministro de Segurança da capital, Javier Alonso, em entrevista. Segundo ele, as mulheres tinham vínculos com integrantes do grupo criminoso.

Tortura e execução foram exibidas em tempo real para cerca de 45 pessoas. O conteúdo, de uma conta privada no Instagram, só veio à tona após a confissão de um dos detidos.

Primeira pista sobre o desaparecimento das vítimas surgiu por meio de um familiar, segundo o La Nación. As jovens teriam combinado um encontro com um suposto cliente que ofereceu cerca de US$ 300 dólares para cada uma. O ponto de encontro foi um posto de gasolina em La Tablada, onde foram vistas pela última vez.

A partir dessa informação, investigadores conseguiram imagens de uma picape Chevrolet Tracker branca, em que as três teriam entrado voluntariamente. O carro circulava com placas duplicadas e já constava como roubado desde agosto. O rastreamento indicou que o veículo desapareceu em Florencio Varela, cidade localizada a cerca de uma hora do local do encontro.

Corpos foram encontrados enterrados no subsolo de uma casa em Florencio Varela, na manhã da última quarta-feira. Segundo o relatório oficial, dois estavam dentro de sacos de lixo e todos apresentavam sinais de tortura extrema. Lara, a mais jovem, teve cinco dedos da mão esquerda e uma orelha amputada antes de ter a garganta cortada. Brenda foi esfaqueada no pescoço, espancada no rosto e morta com um golpe que esmagou sua face; depois, teve o abdômen cortado. Morena foi agredida no rosto e teve o pescoço quebrado.

Crime é descrito pelas autoridades como ação de "disciplinamento" interno da facção e demonstração de poder. Organizações feministas e de direitos humanos exigem justiça e denunciam a brutalidade do narcotráfico. Manifestações ocorreram nos últimos dias pelo país.

*Com informação de AFP, RFI e imprensa argentina.