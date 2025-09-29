Partido pró-Europa vence eleições na Moldávia, que aposta em adesão à União Europeia

O partido pró-europeu PAS, da presidente Maia Sandu, venceu com mais de 50% dos votos as eleições legislativas deste domingo (28) na Moldávia, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (29) pela Comissão Eleitoral. O pleito foi marcado por acusações de ingerência da Rússia.

O Partido Ação e Solidariedade, no poder desde 2021, obteve 50,16% dos votos, após a apuração de 99,91% das urnas. Segundo projeções, o PAS deve manter a maioria absoluta no Parlamento, com 55 das 101 cadeiras, contra 63 atualmente. A participação foi de 52,17%, próximo dos 52,3% registrados nas legislativas de 2021.

Uma maioria na Câmara de 101 cadeiras é crucial para evitar negociações e a formação de uma coalizão que poderia desestabilizar ainda mais o país, um dos mais pobres da Europa, abalado pela guerra na vizinha Ucrânia.

O controle do Parlamento é essencial para concretizar os projetos europeus da presidente Maia Sandu e de seu partido, o PAS, que aspiram integrar o bloco comunitário, um processo que leva vários anos.

O partido superou o Bloco Patriótico, pró-Rússia, que ficou em segundo lugar e teve 24,16% dos votos. Um dos líderes da sigla, o ex-presidente Igor Dodon (2016-2020), convocou uma manifestação nesta segunda-feira em Chisinau, capital do país.

Em terceiro lugar ficou o Movimento Alternativo Nacional, do prefeito de Chisinau, Ion Ceban, com 7,97%, que havia pedido votos contra o PAS.

"E um alívio. Após uma longa campanha, podemos respirar. Acredito que, com o apoio do atual governo, a Moldávia vai entrar na União Europeia com todos os seus direitos", afirma Natalia Tagirta, dona de casa de 42 anos, em Chisinau.

Maia Sandu conseguiu iniciar negociações para a adesão à UE e obteve ajuda financeira de países ocidentais.

Há décadas, o poder na ex-república soviética oscila entre forças pró-Europa e pró-Rússia. Cerca de um terço do país, a Transnístria, a leste do rio Dniestre, é controlado por uma administração separatista pró-Rússia.

Interferência russa

O analista Andrei Curararu, do think tank moldavo WatchDog, afirmou que o Kremlin pode usar táticas para impedir a formação de um governo pró-Europa estável, como corrupção de parlamentares do PAS e organização de protestos.

A votação foi marcada por suspeitas de compra de votos, ameaças e uma "campanha de desinformação sem precedentes" atribuída à Rússia, segundo a União Europeia.

Moscou negou as acusações. A oposição, majoritariamente pró-Rússia acusou o PAS de fraude. O serviço de cibersegurança da Moldávia informou ter detectado e neutralizado em tempo real tentativas de ataque à infraestrutura eleitoral.

Na semana passada, Sandu denunciou o uso de "centenas de milhões de euros" por Moscou para comprar votos, espalhar desinformação online e incitar violência.

Segundo Igor Botan, diretor do centro de estudos Adept, a Moldávia nunca havia registrado um nível tão alto de interferência externa desde sua independência, em 1991.

A participação da diáspora, que ajudou na reeleição de Sandu em 2024, e da região separatista da Transnístria, alinhada à Rússia, foi observada com atenção.

As autoridades da Transnístria acusaram o governo moldavo de tentar limitar o voto dos moradores da região. Vinte partidos e candidatos independentes disputaram o pleito.

Reações internacionais

A vitória do campo pró-Europa envia uma "mensagem forte e clara", afirmou o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"O povo moldavo se expressou com clareza. Escolheu democracia, reformas e um futuro europeu, apesar da pressão e da ingerência russa", escreveu Costa na rede X.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, considerou o voto escolha pela "Europa, pela democracia e pela liberdade". "Nossa porta está aberta. Vamos acompanhá-los em cada etapa."

?? Moldova, you've done it again.

?No attempt to sow fear or division could break your resolve.



You made your choice clear:

?Europe. Democracy. Freedom.



Our door is open. And we will stand with you every step of the way.?

The future is yours. ? Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025

O presidente francês, Emmanuel Macron, também comemorou o resultado. "Apesar das tentativas de ingerência e das pressões, a escolha dos cidadãos moldavos se afirmou com força", publicou.

"A França está ao lado da Moldávia em seu projeto europeu e em seu impulso por liberdade e soberania", acrescentou.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia "falhou em desestabilizar a Moldávia", mesmo após gastar "recursos enormes".

"A influência subversiva da Rússia não vai se expandir mais na Europa", disse Zelensky em discurso por vídeo durante um fórum sobre segurança em Varsóvia.

(Com agências)