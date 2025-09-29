Pagamentos do INSS de setembro já começaram; veja quando você recebe

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os depósitos continuarão seguindo a numeração final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir mais organização e previsibilidade.

O que aconteceu

Aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem possui benefício acima do piso nacional receberá entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a segurados com renda superior a esse patamar.

Para conferir a data exata de recebimento, o beneficiário deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, sempre ignorando o que vem depois do traço. A consulta detalhada também pode ser feita pelo portal ou aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano em horário comercial.

Pelo aplicativo Meu INSS, além de visualizar o extrato de pagamento, o usuário pode atualizar informações cadastrais e acessar outros serviços disponíveis na plataforma.

Datas de pagamento - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Datas de pagamento - acima de um salário mínimo