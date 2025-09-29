Topo

Economia

Pagamentos do INSS de setembro já começaram; veja quando você recebe

INSS - Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
INSS Imagem: Luis Lima Jr/Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

29/09/2025 04h30

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. Os depósitos continuarão seguindo a numeração final do benefício (desconsiderando o dígito verificador), mantendo o modelo já utilizado para garantir mais organização e previsibilidade.

O que aconteceu

Aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo terão os valores liberados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já quem possui benefício acima do piso nacional receberá entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS paga mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a valores de até o salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a segurados com renda superior a esse patamar.

Para conferir a data exata de recebimento, o beneficiário deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, sempre ignorando o que vem depois do traço. A consulta detalhada também pode ser feita pelo portal ou aplicativo Meu INSS, acessados com CPF e senha da conta Gov.br.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico diariamente e suporte humano em horário comercial.

Pelo aplicativo Meu INSS, além de visualizar o extrato de pagamento, o usuário pode atualizar informações cadastrais e acessar outros serviços disponíveis na plataforma.

Datas de pagamento - até um salário mínimo

  • Final 1: 25/09
  • Final 2: 26/09
  • Final 3: 29/09
  • Final 4: 30/09
  • Final 5: 01/10
  • Final 6: 02/10
  • Final 7: 03/10
  • Final 8: 06/10
  • Final 9: 07/10
  • Final 0: 08/10

Datas de pagamento - acima de um salário mínimo

  • Finais 1 e 6: 01/10
  • Finais 2 e 7: 02/10
  • Finais 3 e 8: 03/10
  • Finais 4 e 9: 06/10
  • Finais 5 e 0: 07/10

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Como pedir empréstimo deixando o saldo do FGTS como garantia?

'Entre melhor pizza e mais rápida, ganha mais rápida', diz CEO de franquia

Juros: o que pode mudar rumo das apostas no Brasil e nos EUA

Quando posso realizar o saque-aniversário do FGTS? Veja calendário

Qual é o valor do salário mínimo no Brasil hoje? Confira aqui

Pagamentos do INSS de setembro já começaram; veja quando você recebe

Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja

Prodesan, TRF6, universidades e outros órgãos: concursos têm 24,8 mil vagas

É preciso 'consertar' o Brasil, diz secretário de Trump sobre comércio

Advogado transforma alimento perto de vencer em negócio e reduz desperdício

'Sem jornalismo, não há democracia. E, sem democracia, vem a escuridão'