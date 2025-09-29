Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os pagamentos ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é adiantado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento em outubro

NIS final 1: 20/10

NIS final 2: 21/10

NIS final 3: 22/10

NIS final 4: 23/10

NIS final 5: 24/10

NIS final 6: 27/10

NIS final 7: 28/10

NIS final 8: 29/10

NIS final 9: 30/10

NIS final 0: 31/10

Próximos cronogramas

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor extra para assegurar renda mínima de R$ 600 por residência;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, em vigor desde setembro.

Regras para manutenção do Bolsa Família

Para continuar recebendo o auxílio, as famílias precisam cumprir exigências ligadas à saúde e à educação, como:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter a vacinação atualizada conforme o calendário oficial do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas condições — como faltas escolares frequentes ou vacinas atrasadas — pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental seguir todas as regras para não ter o pagamento bloqueado.