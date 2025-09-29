Topo

Economia

Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja

Aplicativo Bolsa Família disponível para download - Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
Aplicativo Bolsa Família disponível para download Imagem: Luis Lima Jr./Fotoarena/Estadão Conteúdo
do UOL

Colaboração para o UOL

29/09/2025 04h00

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de outubro já têm datas definidas, segundo informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O cronograma segue a ordem do último número do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário.

Os pagamentos ocorrem sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o calendário é adiantado para garantir que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de pagamento em outubro

  • NIS final 1: 20/10
  • NIS final 2: 21/10
  • NIS final 3: 22/10
  • NIS final 4: 23/10
  • NIS final 5: 24/10
  • NIS final 6: 27/10
  • NIS final 7: 28/10
  • NIS final 8: 29/10
  • NIS final 9: 30/10
  • NIS final 0: 31/10

Próximos cronogramas

  • Outubro: 20 a 31
  • Novembro: 14 a 28
  • Dezembro: 10 a 23

Valores e adicionais do programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor extra para assegurar renda mínima de R$ 600 por residência;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 adicionais para gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 por bebê de até 7 meses, em vigor desde setembro.

Regras para manutenção do Bolsa Família

Para continuar recebendo o auxílio, as famílias precisam cumprir exigências ligadas à saúde e à educação, como:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar consultas de pré-natal durante a gestação;

acompanhar o crescimento e o estado nutricional de crianças com menos de 7 anos;

manter a vacinação atualizada conforme o calendário oficial do Ministério da Saúde.

O descumprimento dessas condições — como faltas escolares frequentes ou vacinas atrasadas — pode resultar na suspensão temporária do benefício. Por isso, é fundamental seguir todas as regras para não ter o pagamento bloqueado.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Economia

Pagamentos do INSS de setembro já começaram; veja quando você recebe

Pagamentos do Bolsa Família de outubro já têm datas confirmadas; veja

Prodesan, TRF6, universidades e outros órgãos: concursos têm 24,8 mil vagas

É preciso 'consertar' o Brasil, diz secretário de Trump sobre comércio

Advogado transforma alimento perto de vencer em negócio e reduz desperdício

'Sem jornalismo, não há democracia. E, sem democracia, vem a escuridão'

'No iFood, ganha o jogo quem tem melhor estratégia', diz CEO do Pizza Prime

Por que jornalismo e acesso à informação são mais importantes do que nunca

Não é só no Brasil: por que o dólar perde valor no mundo todo?

Funcionário do BB teria cobrado R$ 1 milhão para permitir invasão a sistema

Produção falsa de gasolina? Entenda interdição de refinaria pioneira no Rio