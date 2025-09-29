Topo

Pagamento da 7ª parcela do Pé-de-Meia começa hoje; veja calendário

Programa Pé-de-Meia beneficia estudantes da rede pública Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o UOL

29/09/2025 18h49

O Governo Federal, por meio do Ministério da Educação (MEC), iniciou hoje o pagamento da sétima parcela de 2025 do programa Pé-de-Meia, destinado a alunos do ensino médio público que apresentam frequência escolar adequada.

O que aconteceu

Os participantes do programa recebem parcelas de R$ 200 desde que mantenham, no mínimo, 80% de presença. O valor será repassado até o dia 6 de outubro.

Os repasses ocorrem de acordo com o mês de nascimento dos estudantes beneficiários, conforme calendário abaixo:

  1. Janeiro e fevereiro: 29/9
  2. Março e abril: 30/9
  3. Maio e junho: 1º/10
  4. Julho e agosto: 2/10
  5. Setembro e outubro: 3/10
  6. Novembro e dezembro: 6/10

Segundo o Ministério da Educação (MEC), os valores do programa podem chegar até R$ 9.200 por aluno ao final de todo o ensino médio. Eles são distribuídos da seguinte forma:

  1. Matrícula: R$ 200 depositados no início de cada ano letivo;
  2. Frequência escolar: R$ 1.800 por ano, pagos em nove parcelas de R$ 200;
  3. Conclusão do ano letivo: R$ 1.000 ao final de cada ano, para os alunos aprovados;
  4. Bônus de conclusão do ensino médio: R$ 3.000 ao término do 3º ano, disponível para saque ao fim do ensino médio.

Pé-de-Meia: O que é?

É um programa de incentivo financeiro-educacional, na modalidade de poupança, destinado a promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes matriculados no ensino médio público. O governo federal criou o Pé-de-Meia com o objetivo de democratizar o acesso à educação, reduzir a desigualdade social entre os jovens e promover mais inclusão social pela educação, estimulando a mobilidade social.

Como funciona o pagamento

As parcelas são depositadas em uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal, criada pelo governo em nome do estudante.

-18 anos. Menores de idade precisam que o responsável legal o autorize a movimentar a conta, sacar o dinheiro ou utilizar o aplicativo Caixa Tem. A autorização pode ser feita pelo app, por pais ou mães, ou em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, por outros responsáveis legais.Se o aluno tiver 18 anos ou mais, a conta já estará desbloqueada para utilização do valor recebido.

Quem tem direito a receber?

Para ter direito à poupança do ensino médio, é preciso atender aos seguintes critérios:

  • Ser estudante do ensino médio das redes públicas e ter entre 14 e 24 anos; ou ser estudante da educação de jovens e adultos (EJA) das redes públicas e ter entre 19 e 24 anos;
  • Até a data de referência de 07 de fevereiro de 2025, constar como integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que tenha renda por pessoa de até meio salário-mínimo;
  • Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular;
  • Ter frequência nas aulas de no mínimo 80% no mês.

