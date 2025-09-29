Padre Júlio lança academia para moradores de rua e produtos antifascistas

São pouco mais de 7h na Paróquia São Miguel Arcanjo, no Belenzinho, zona leste de São Paulo, quando três cachorros param enfileirados diante da porta sem entrar no prédio. Eles seguem um homem vestido com um macacão azul da cabeça aos pés.

Conhecido como Bahia, 43, ele veio do estado que lhe rendeu o apelido há oito anos, período em que vive em situação de rua e depende de álcool e crack.

Bahia aguardava o padre Júlio Lancellotti, 76, terminar de celebrar a missa. É um dos mais de 300 atendidos pelo Café do Padre, projeto que, de segunda a sexta, distribui café e pão a pessoas em situação de rua.

Agora, Lancellotti quer ampliar o leque de atividades voltadas a esse público, com um ateliê que produz canecas com slogans antifascistas e o lançamento de uma academia para ajudar no combate aos vícios.

Bahia e Padre Júlio Lancellotti Imagem: Giacomo Vicenzo/UOL

Vendas por marketplace e academia contra vícios

O marketplace, que comercializa produtos antifascistas, nasceu literalmente na "fila do pão" distribuído pelo padre.

Foi ali que a equipe de voluntários encontrou três pessoas em situação de rua interessadas em participar do Ateliê Santa Rosa de Lima, do Instituto Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia, parceiro de Lancellotti.

No espaço, também no Belenzinho, eles recebem alimentação e aprendem a diagramar logos e imagens que são estampados em canecas vendidas pelo Mercado Livre.

As estampas fazem parte do que Lancellotti chama de "campanha antifascista", em homenagem a Giorgio Frassati, canonizado santo em 7 de setembro, junto com Carlo Acutis. Frassati foi um militante social e defensor dos mais pobres.

"Os participantes recebem bolsa, aprendem o trabalho, e a venda dos itens ajuda a patrocinar o projeto. É importante nos posicionarmos: o mundo vem passando por uma onda neofascista, e é nosso dever assumir essa posição", diz Lancellotti, segurando uma das canecas vendidas online por R$ 40.

Júlio Lancellotti, 76, quer montar academia para pessoas em situação de rua Imagem: Giacomo Vicenzo/UOL

Outra aposta do padre é a criação de uma academia voltada a pessoas em situação de rua. O projeto conta com parcerias do Sesi, do Instituto Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia e da Prefeitura de São Paulo.

Com a prefeitura, a ideia não é apoio financeiro, mas sim a extensão dos serviços do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), para que usuários em tratamento contra vícios sejam encaminhados à nossa academia.

Júlio Lancellotti

A proposta é lançar a academia até o fim de outubro, com capacidade para atender 300 alunos encaminhados pelo CAPS — funcionando como apoio ao tratamento e espaço de convivência.

É uma forma de programa de convivência também, assim a pessoa pode frequentar semanalmente. Estamos negociando a parceria com uma universidade, que tem a proposta de fazer um projeto para entender como a musculação pode ajudar no combate aos vícios.

Júlio Lancellotti

Espaço onde funcionará a academia de Júlio Lancellotti para pessoas em situação de rua Imagem: Arquivo pessoal/Júlio Lancellotti

O espaço já existe, mas ainda aguarda a chegada dos equipamentos, que serão doados por instituições apoiadoras.

Rua é guerra

Antes mesmo da chegada de Lancellotti para a distribuição de pães e café, uma fila de pessoas em situação de rua já se formava em frente a um prédio a poucos metros da paróquia.

Júlio Lancellotti caminhou segurando uma bandeira da Palestina Imagem: Giacomo Vicenzo/UOL

O local também guarda uma biblioteca para os atendidos, inaugurada há dois meses, onde a maioria busca os computadores para navegar nas redes sociais, tentar se comunicar com a família ou, com auxílio de voluntários, acessar portais governamentais para a retirada de segunda via de documentos.

Antes do início da distribuição, o padre que segurava uma bandeira da Palestina, gritou "Palestina livre" - e teve coro respondido por alguns dos que aguardavam.

Três cachorros se enfileiram esperando a missa acabar Imagem: Giacomo Vicenzo/UOL

A rua também é uma guerra, os nossos não estão esqueléticos como os que estão na Faixa de Gaza, mas as dores se assemelham.

Júlio Lancellotti

Pouco depois, um grupo que aguardava alimentos começou a discutir. Uma mulher foi agredida por outras duas e sofreu um corte na cabeça. Com sangue escorrendo pelo rosto, pediu ajuda ao padre e foi atendida por funcionários do programa municipal Consultório na Rua, que passavam pelo local.

Pessoas em situação de rua usam a biblioteca com computadores para falar com a família e acessar a internet Imagem: Giacomo Vicenzo/UOL

Lancellotti também precisou intervir em uma briga entre dois homens. Segundo ele, desentendimentos acontecem, mas não são regra.

Dificilmente a gente sabe lidar com o que não é semelhante. Conviver com quem não tem nem água para tomar. Quem está extremamente machucado, violentado, tem uma história de dores, nosso cérebro é programado para o que é semelhante e para aceitar aquilo que você sabe lidar. Meu papel nessa guerra é ser ferido e resistir

Júlio Lancellotti

"Uma flor sem defesa"

No início de 2024, o padre Júlio Lancellotti chegou a ser citado em uma proposta de CPI apresentada pelo vereador Rubinho Nunes (União), que pretendia investigar a atuação de ONGs na Cracolândia. O requerimento previa a convocação de entidades e lideranças sociais, mas perdeu apoio de parte dos vereadores ao longo do processo. Com as críticas e a retirada de assinaturas, a proposta acabou perdendo força e não avançou.

No bairro em que atua, Lancellotti diz que também é comum que algumas pessoas reclamem de sua atividade, sobretudo pela presença de pessoas que aguardam para receber o pão e participar dos programas oferecidos.

Dar o pão não faz ninguém vir às ruas para comer pão, as pessoas comem o pão porque estão na rua. Acredito que estar entre os desprezados pela sociedade, me coloca nesse lugar de ser desprezado também

Júlio Lancellotti

Com 40 anos dedicados a causas sociais, o padre afirma que sua inspiração vem do evangelho. A convivência com crianças soropositivas e com a população em situação de rua moldou sua trajetória, e sua compreensão da fé.

"Como diz Carlos Mesters [missionário], a Bíblia é uma flor sem defesa. Você pode ler qualquer texto, até Machado de Assis, e vai interpretá-lo de formas diferentes. A gente lê a palavra de Deus a partir de nós, não a partir de Deus."

Entre as muitas histórias que guarda, uma em especial marcou sua vida:

Foi a de Daniel, da Casa Vida, que tinha 9 anos, estava com a Aids, bastante emagrecido e bastante doente, não conseguia mais caminhar. E ele me pediu para levá-lo no colo até a igreja. Ele viu a imagem do coração de Jesus, que é aquela imagem que o coração aparece para fora e cercado de espinhos, e ele perguntou: 'por que o coração dele é para fora?'. - respondi: porque ele ama muito, quando a gente ama, o coração é para fora. E ele perguntou: "e dói?" Eu disse: "Não há amor sem dor"

Júlio Lancellotti

Imagem, representação do "coração de cristo" Imagem: Maria R./Getty Images