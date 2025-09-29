Topo

Notícias

Ouro fecha em alta e renova recorde com temores de paralização do governo dos EUA

São Paulo

29/09/2025 14h47

O contrato mais líquido do ouro fechou em alta nesta segunda-feira, 29, renovando recorde de fechamento, impulsionado pela fraqueza do dólar no exterior e temores de uma paralisação (shutdown, em inglês) do governo dos EUA.

Na Comex, divisão de metais da bolsa de Nova York (Nymex), o ouro com vencimento em dezembro encerrou em alta de 1,21%, a US$ 3.855,20 por onça-troy, após tocar US 3.862,20 nas máximas.

A ameaça de uma paralisação do governo norte-americano ajudou a impulsionar os ganhos do metal dourado pela terceira sessão consecutiva. O presidente dos EUA, Donald Trump, planeja uma reunião bipartidária com os principais líderes do Congresso para evitar um shutdown até a noite da terça-feira.

Além disso, investidores se mantêm atentos antes do principal relatório de empregos dos EUA, o payroll, que devem ser publicado na sexta-feira, caso o shutdown seja evitado. Se o Congresso não aprovar o financiamento, o escritório do Departamento do Trabalho responsável pelo relatório já alertou que o payroll e outros dados podem não ser divulgados.

Analista da Forex.com, Fawad Razaqzada classificou esta semana como "crucial" para o desempenho do ouro. Segundo ele, se os dados reduzirem a probabilidade de um corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) em dezembro, o dólar pode ganhar terreno mais firme, potencialmente desacelerando os ganhos do metal precioso. Do contrário, o enfraquecimento do dólar pode favorecer a commodity.

Para a Pepperstone, as expectativas de mais cortes de juros pelo Fed ainda este ano, as políticas tarifárias de Trump e as tensões geopolíticas também alimentam a demanda pelo refúgio seguro.

No radar, as reservas de ouro do Tesouro dos EUA ultrapassaram US$ 1 trilhão em valor - mais de 90 vezes o que está declarado no balanço do governo, de acordo com a Bloomberg. Os preços do metal precioso subiram mais de 46% até agora em 2025, segundo dados de mercado da Dow Jones, e estão a caminho de seu melhor avanço anual desde 1979.

*Com informações da Dow Jones Newswires

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Quais são as vias com mais registros de acidentes em São Paulo? Veja ranking

Alckmin diz que Lula é 'candidato natural' à Presidência em 2026 e 'tem o que mostrar'

Moraes autoriza preso do 8 de Janeiro a deixar prisão para enterro da mãe

Aquecimento global é real e severo, ao contrário do que afirma Donald Trump

Coreia do Norte diz à ONU que nunca desistirá de programa nuclear

Intoxicação por metanol: Grande SP tem 3ª morte suspeita, diz prefeitura

Dallagnol se machucou após cair de bicicleta em 2023; ele não foi agredido

Trump anuncia tarifa de 100% para filmes estrangeiros nos EUA

Unesco lança museu virtual de objetos culturais roubados

Tarcísio visita Bolsonaro em prisão domiciliar com tensão sobre candidatura

Coreia do Norte diz na ONU que nunca vai renunciar ao seu programa nuclear