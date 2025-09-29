Oração a São Miguel Arcanjo: como rezar para o 'anjo guerreiro'
O dia de São Miguel Arcanjo é comemorado nesta segunda-feira (29).
O que aconteceu
São Miguel Arcanjo é um dos anjos mais venerados pela tradição cristã. Seu nome significa "Quem como Deus?" e remete à sua missão de combater o mal e proteger o povo de Deus. A Bíblia o apresenta em diversos momentos, como no Livro de Daniel, defendendo Israel, e no Apocalipse, liderando o exército celestial contra o dragão, símbolo de Satanás.
Ao contrário dos santos humanos, Miguel não passou por canonização formal. Ele é reconhecido pela Igreja desde os primórdios como arcanjo, um ser espiritual. A devoção a ele se fortaleceu a partir do século 5, após aparições registradas em locais como o Monte Gargano, na Itália.
A Igreja Católica celebra sua festa em 29 de setembro, junto a São Gabriel e São Rafael. São Miguel é considerado padroeiro da Igreja universal, dos soldados, policiais e daqueles que buscam proteção espiritual. Sua imagem é tradicionalmente retratada como um guerreiro com espada ou lança, vencendo o demônio.
Orações a São Miguel Arcanjo
Oração oficial de São Miguel Arcanjo
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós! (3x)
Oração de São Miguel Arcanjo em favor dos doentes
Glorioso São Miguel Arcanjo, o primeiro entre os Anjos de Deus, guarda e protetor da Igreja. Lembrando de que Nosso Senhor Vos confiou a missão de velar pelo seu povo em marcha para a vida eterna, mas rodeado de tantos perigos e ciladas do dragão infernal, eis-nos prostrados aos Vossos pés, para implorar confiadamente Vosso auxilio, pois não há necessidade alguma em que não vos possais valer. Sabeis das dificuldades que nossos irmãos enfermos sofrem. Intercedei junto de Deus por eles, para que alcancem a recuperação, a saúde e a salvação. Dai-lhes também a paciência e aquilo que sabeis que é mais do agrado de Deus. Amém.
Oração de consagração da família a São Miguel Arcanjo
Ó Grande São Miguel Arcanjo, príncipe e chefe das legiões angélicas, penetrado do sentimento de vossa grandeza, de vossa, bondade e vosso poder, em presença da adorável Santíssima Trindade, da Virgem Maria e toda a corte celeste, venho hoje consagrar minha família a vós. Quero, com minha família, vos honrar e invocar fielmente. Recebei-nos sob vossa especial proteção e dignai-vos desde então velar sobre os nossos interesses espirituais e temporais. Conservai entre nós a perfeita união do espírito dos corações e do amor familiar. Defendei-nos contra o ataque inimigo, preservai-nos de todo mal e, particularmente, da desgraça de ofender a Deus. Que por nossos cuidados, devotados e vigilantes, cheguemos todos à felicidade eterna. Dignai-vos, grande São Miguel Arcanjo, reunir todos os membros de nossa família. Amém.