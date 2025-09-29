Oração a São Miguel Arcanjo: como rezar para o 'anjo guerreiro'

O dia de São Miguel Arcanjo é comemorado nesta segunda-feira (29).

O que aconteceu

São Miguel Arcanjo é um dos anjos mais venerados pela tradição cristã. Seu nome significa "Quem como Deus?" e remete à sua missão de combater o mal e proteger o povo de Deus. A Bíblia o apresenta em diversos momentos, como no Livro de Daniel, defendendo Israel, e no Apocalipse, liderando o exército celestial contra o dragão, símbolo de Satanás.

Ao contrário dos santos humanos, Miguel não passou por canonização formal. Ele é reconhecido pela Igreja desde os primórdios como arcanjo, um ser espiritual. A devoção a ele se fortaleceu a partir do século 5, após aparições registradas em locais como o Monte Gargano, na Itália.

A Igreja Católica celebra sua festa em 29 de setembro, junto a São Gabriel e São Rafael. São Miguel é considerado padroeiro da Igreja universal, dos soldados, policiais e daqueles que buscam proteção espiritual. Sua imagem é tradicionalmente retratada como um guerreiro com espada ou lança, vencendo o demônio.

Orações a São Miguel Arcanjo

Oração oficial de São Miguel Arcanjo

São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.



Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós! (3x)

Oração de São Miguel Arcanjo em favor dos doentes

Glorioso São Miguel Arcanjo, o primeiro entre os Anjos de Deus, guarda e protetor da Igreja. Lembrando de que Nosso Senhor Vos confiou a missão de velar pelo seu povo em marcha para a vida eterna, mas rodeado de tantos perigos e ciladas do dragão infernal, eis-nos prostrados aos Vossos pés, para implorar confiadamente Vosso auxilio, pois não há necessidade alguma em que não vos possais valer. Sabeis das dificuldades que nossos irmãos enfermos sofrem. Intercedei junto de Deus por eles, para que alcancem a recuperação, a saúde e a salvação. Dai-lhes também a paciência e aquilo que sabeis que é mais do agrado de Deus. Amém.

Oração de consagração da família a São Miguel Arcanjo